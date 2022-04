Zapečené palačinky se špenátem a smetanou. Levné a rychlé. Tyhle vás dostanou

Palačinky jsou nesmírně populárním pokrmem. Nejen proto, že jsou velmi rychle hotové, ale také díky tomu, že se dají připravit na mnoho způsobů, a to jak nasladko, tak také na slano. Oblíbená je například varianta se špenátem, sýrem a smetanou. Je rychle hotové a chutná božsky!

Když přijde řeč na rychle hotovou večeři, na které si zajisté pochutnají všichni, spoustu lidí okamžitě napadnout palačinky. Při jejich přípravě se pracuje jen s několika málo surovinami a postup je neuvěřitelně snadný. Palačinky nasladko, kdy se tyto úžasné placky podávají například s marmeládou anebo tvarohem, zná naprosto každý. Skvěle ale chutnají i v případě, kdy jsou připravené na slano. Takto upečené palačinky rozhodně nikoho neurazí ani u nedělního stolu.

Jak udělat palačinky

I když jsou palačinky považovány za rychle a snadno připravený pokrm, ne vždy tomu tak je. Snad každý kuchař se alespoň jednou setkal s tím, že palačinky na pánvi nešly otočit, trhaly se, připalovaly se, nebo připomínaly spíše silné lívance. Přestože je postup jednoduchý, je třeba dbát na několik pravidel.

Spousta lidí, připravuje-li palačinky nasladko, do těsta přidává také cukr. Nevědomky se tak dopouští obrovské chyby. Cukr v těstě při smažení totiž rychle karamelizuje, v důsledku čehož pak mají palačinky tendenci připalovat se ještě předtím, než jsou dobře propečené. Na cukr tedy raději příště zapomeňte. Přece jen palačinky dokonale osladí už tak dost sladká náplň.

Palačinky je lepší dělat na sádle. Zdroj: Africa Studio/Shutterstock.com

Těsto na palačinky

Důležitá je konzistence těsta. To by mělo být tak akorát husté a tak akorát řídké. Zrovna dvakrát se tedy nevyplácí těsto dělat, jak se říká, od oka. Vždy se přesně držte receptů, aby bylo těsto co nejdokonalejší. V mnoha postupech je možné narazit také na radu, která hovoří o tom, že je lepší těsto nechat po vymíchání alespoň půl hodiny odpočinout. Právě tento krok ale mnozí nedočkavci nedodržují. To je pak další chybou. Během zmíněné půlhodiny totiž mouka trochu nabobtná a lepek začne skutečně pracovat. S těstem se následně na pánvi mnohem lépe manipuluje a palačinky jsou i chutnější.

Zapečené palačinky se špenátem a smetanou

Zapečené palačinky jsou rychlým a chutným obědem i večeří. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

Na palačinky

300 gramů hladké mouky

2 vejce

1/2 litru mléka

špetku soli

sádlo

Na náplň

400 gramů mraženého špenátu

2 stroužky česneku (může být i více)

1 cibuli

1 vejce

200 gramů tvrdého sýru (eidam, gouda…)

1 lžíci hladké mouky

200 mililitrů zeleninového vývaru

200 mililitrů smetany ke šlehání

sůl

pepř

sádlo

Postup:

Nejdříve si připravíme palačinky. Do větší mísy nalijeme mléko a rozmícháme v něm obě vajíčka se špetkou soli. Následně do mísy prosejeme mouku a vymícháme v hladké těsto. Mísu s těstem uložíme na půl hodiny do chladničky.

Na pánvi si rozehřejeme kousek sádla a smažíme na něm z těsta palačinky z obou stran dozlatova. Jakmile jsou všechny palačinky hotové, vrhneme se na náplň.

Cibuli si očistíme a nakrájíme ji najemno. Pak ji necháme zezlátnou na troše sádla, zaprášíme ji hladkou moukou a ještě chvíli mícháme, až vznikne světlá cibulová jíška. V ten moment do pánve nalijeme zeleninový vývar, přidáme mražený špenát a zvolna vaříme, dokud se vše nespojí. Špenátovou směs ochutíme solí, pepřem a nalijeme do ní také asi 50 mililitrů smetany.

Následně jednotlivé palačinky naplníme špenátem, zabalíme a naskládáme je vedle sebe do pekáčku. Do menší misky nalijeme zbytek smetany a smícháme jej s vajíčkem a nastrouhaným sýrem. Smetanou pak přelijeme palačinky v pekáčku a dáme péct do trouby vyhřáté na 180 stupňů asi na 10 minut. Upečené palačinky ihned podáváme.