Nejlepší zapečený květák s kotletou a sýrem podle Kluků v akci

Neustálé vymýšlení toho, co připravit k nedělnímu obědu, může být poměrně vyčerpávající. Klasiky jako knedlo vepřo zelo anebo svíčkovou na smetaně miluje snad každý, jenže tyto klenoty české kuchyně už poněkud zevšedněly, a tak svou chutí asi nikoho dvakrát nepřekvapí. Zkuste to ale jinak. Slavností pokrm, který se hodí nejen na nedělní tabuli, snadno připravíte podle receptu od Kluků v akci. Šťavnaté kotlety se zapečeným květákem příjemně překvapí všechny hladovce u stolu!

Připravit slavností jídlo často bývá poněkud tvrdým oříškem. Většina receptů na nejrůznější honosné lahůdky je totiž poměrně složitá, vyžaduje jisté kulinářské dovednosti a také je náročná časově. Neplatí to ale u všech. Takové kotlety se zapečeným květákem vypadají na stole opravdu luxusně, skvěle chutnají, a navíc jsou až neuvěřitelně rychle a snadno připravené.

Vepřové kotlety se zapečeným květákem

Vepřové kotlety opékejte ideálně na grilovací pánvi. Zdroj: Shutterstock

Připravit kotlety s květákem zapečeným v bešamelu není ničím složitým. Zvýšenou pozornost ale věnujte výběru surovin, které v obchodě zakoupíte. Hlavně pak alkoholu, který je součástí marinády na maso.

Do marinády je nejlepší použít koňak. Ten ale nebývá úplně nejlevnější. Pokud se vám do něj nechce investovat, dokáže jej hravě zastoupit také kvalitní brandy. V receptech na sladké pokrmy, které obsahují koňak nebo brandy, se často hovoří o tom, že se tyto druhy alkoholu dají nahradit i obyčejným rumem. V případě přípravy slaných pokrmů ale na rum zapomeňte. Neseženete-li brandy ani koňak, alkohol raději zcela vynechte. Výsledná chuť masa sice nebude tak výrazná, ale určitě bude lepší, než kdybyste použili jiný alkohol. Například právě zmíněný rum.

Budete potřebovat:

Na dušené kotlety

4 silné plátky vepřové kotlety s kostí

1 hrst divokého koření (nové koření, celý černý pepř, bobkový list)

1 šalotku

4 snítky tymiánu

150 mililitrů olivového oleje

150 mililitrů koňaku nebo kvalitního brandy

sůl

Na zapečený květák

1 menší květák

1 římský květák (romanesco)

150 gramů másla

300 gramů čerstvých hub (ideálně lišek nebo žampionů)

3 lžíce hladké mouky

2 lžičky kari koření

200 mililitrů mléka či smetany

200 gramů sýru s modrou plísní

sůl

Postup:

V první řadě se pustíme do marinování masa, neboť tento krok trvá nejdelší dobu. Divoké koření si rozdrtíme v hmoždíři (případně jej vložíme do igelitového sáčku a paličkou na maso ho nadrtíme). Koření potom nasypeme do uzavíratelné mísy. Přidáme k němu lístky tymiánu, nahrubo nakrájenou šalotku a všechno zalijeme olivovým olejem a koňakem. Dobře promícháme a poté v marinádě z obou stran vykoupeme vepřové kotlety. Maso zatím nesolíme, aby zbytečně nepustilo šťávu. Kotlety necháme v marinádě, mísu uzavřeme a dáme ji do lednice. Maso by se mělo marinovat minimálně 2 hodiny, ideálně ale přes noc.

Než se pustíme do smažení masa, připravíme si květák. Oba květáky nakrájíme na větší kousky a uvaříme je v osolené vodě. Nejde o to, aby byly květáky uvařené zcela doměkka, ale spíše na skus. Květáky poté z hrnce vyndáme a vodu z nich si uchováme, neboť ji později ještě použijeme.

Očistíme si houby a zlehka je orestujeme na másle. Zaprášíme je moukou, promícháme a dále houby s moukou opékáme, dokud mouka nezrůžoví. Pak k nim přidáme kari a všechno zalijeme asi 300 mililitry vývaru z květáků. Houbový bešamel vaříme zhruba 15 minut a nakonec jej zjemníme mlékem či smetanou a podle chuti osolíme.

Zapečený květák je rychle hotový a chutná božsky. Zdroj: Shutterstock

Do hlubokého pekáčku rozložíme kousky uvařeného květáku a zalijeme je bešamelem. Na vrch pak položíme plátky sýru s modrou plísní a dáme květák krátce zapéct, aby vznikla zlatavá krusta.

Na závěr, mezitím co se květák peče, se pustíme do smažení masa. Když je maso krásně nasáklé chutí a vůní všeho koření a koňaku, vyndáme ho z marinády a opečeme ho z jedné strany na pánvi na troše olivového oleje. Poté kotlety otočíme, pánev přiklopíme a opečeme je i z druhé strany. Odstavíme ze sporáku a necháme maso pod pokličkou ještě pár minut „dojít”. Před servírováním jej ještě lehce osolíme. A je hotovo!