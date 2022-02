Zapékané chlebíčky Ládi Hrušky: I bez mazání a zdobení chutnají skvěle

Chystá se k vám na rodinnou oslavu velký počet hostů a vy máte už několik dní předem hrůzu z toho, jak budete mazat a zdobit desítky chlebíčků? Nezoufejte! Tato nepříjemná a zdlouhavá činnost jde totiž vyřešit raz dva. S pomocí triku Ládi Hrušky si přípravu tolik milovaného občerstvení neuvěřitelně usnadníte. Slyšeli jste už o zapečených chlebíčkách?

Obložené chlebíčky mnozí považují za poklad české kuchyně. I když se v nejrůznějších variantách objevují v mnoha zemích, chlebíčky obložené tak, jak je nejlépe známe, poprvé spatřily světlo světa právě na našem území. Před více než sto lety je vykouzlil známý lahůdkář Jan Paukert, který byl do té doby proslulý hlavně svými jednohubkami. Malíři Janu Skramlíkovi ale jednohubky úplně nevyhovovaly, neboť mu připadaly příliš malé. Navrhl tedy Paukertovi, zda by jednohubky nechtěl dělat větší. Aby byly alespoň na „dvě nebo tři kousnutí”. A tak vznikly obložené plátky veky, které zdobily nejrůznější pochoutky. Z vyhlášeného lahůdkářství brzy prosákly i do běžných domácností, kde se v průběhu let staly neodmyslitelnou součástí nejrůznější oslav a sešlostí.

Recept na chlebíčky

Jan Paukert chlebíčky zdobil skutečnými laskominami. Nechyběly na nich například husí játra, lanýže anebo maso z humra. Běžný lid se však spokojil i s obyčejnou šunkou, suchým salámem, zeleninou a hlavně vajíčkem. A v podstatě podobně se chlebíčky připravují i dnes.

Jejich výhodou je, že se dají připravovat skutečně na takřka nepřeberné množství způsobů. Někdo je maže jen tak máslem, jiní nejrůznějšími pomazánkami či majonézou. Po Vánocích je zase oblíbené chlebíčky potřít zbytkem bramborového salátu. Navrch se pak může rovněž naskládat vše, co mají lidé rádi. Velkou klasikou ale zůstávají chlebíčky s majonézou, nakládanou okurkou, salámem a natvrdo uvařeným vajíčkem.

Nevýhodou této pochoutky je práce, která za ní stojí. Uvařit a oloupat vejce, nakrájet zeleninu a každý jeden chlebíček natřít a ozdobit zkrátka vyžaduje poměrně dost času a také píle. Jde to ale i jinak. Když vsadíte na recept Ládi Hrušky, nejenže se zbavíte spousty práce, ale na své hosty nesmírně zapůsobíte.

Zapečené chlebíčky podle Ládi Hrušky

Budete potřebovat:

3 a 3/4 hrnku hladké mouky

1 kostku droždí

1 lžičku soli

1 lžičku cukru

1 plný hrnek teplé vody

100 g kvalitní šunky

100 g suchého salámu

100 g tvrdého sýru nakrájeného na plátky

5 natvrdo uvařených vajec

Postup:

Do menší mísy rozdrobíme droždí, přidáme lžičku cukru, lžíci mouky a asi půlku hrnku teplé vody. Všechno společně promícháme a necháme na teplém místě vzejít kvásek. Ve velké míse si pak smícháme zbytek mouky se solí, kvásek a zbytek vody. Všechno vypracujeme v hladké těsto, které přikryjeme a necháme v teple asi 30 minut kynout.

Mezitím, co těsto kyne, si uvaříme vejce natvrdo a oloupeme je. Hotové těsto rozválíme na asi 1 centimetr silný plát, který poklademe šunkou, salámem, sýrem a celými vejci. Těsto následně zabalíme jako závin a necháme jej pod utěrkou ještě dvacet minut dokynout. Nakonec jej potřeme olejem a dáme péct na 60 minut do trouby vyhřáté na 180 °C.

Po opečení necháme závin vychladnout a nakrájíme jej na asi 2 centimetry silné plátky. A zapečené chlebíčky jsou na stole!