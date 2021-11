Nejlevnější varianta zapékaných šunkofleků. Rychlá, snadná, ale vynikající!

Zapečené těstoviny s vajíčkem, šunkou, salámem či uzeným a k tomu kyselá okurka patří mezi vděčné české klasiky. Jedná se o rychlou, chutnou a levnou večeři, která zasytí velké množství strávníků. Navíc k tomu budete potřebovat jen jeden pekáč!

Rychlá a chutná večeře za pár korun - to jsou šunkofleky. Mají je rádi jak děti, tak dospělí. Většinou na nich není co zkazit, a proto se do jejich přípravy často a rádi pouštějí i muži.

Myslete na to, aby flíčky byly vaječné. Až je budete vařit, tak jen chvilku, dojdou při pečení v troubě. Než přidáte šunku, uzené nebo salám, osmahněte si ho na cibulce a následně vylijte i s výpekem do flíčků. Zamíchejte, přidejte vajíčka, sůl, pepř a nebojte se klidně i nějaké té bylinky. Skvělá je nasekaná petrželka. Uzeninu kupte u řezníka, aby obsahovala co největší podíl masa.

Domácí uzené dodá šunkoflekům tu správnou chuť. Zdroj: Seqoya / Shutterstock.com

Šunkofleky pocházejí z Německa, kde se těší oblibě dodnes

Šunkofleky se připravují u nás, v Rakousku a v Německu, odkud pocházejí. Těstoviny však znali již ve starém Římě. Slovo šunkofleky vzniklo z německého slova Schunkenfleckerl, které znamená šunkové flíčky.

Nezapomeňte k šunkoflekům servírovat také kyselou okurku. Ta k tomuto jídlu vysloveně patří. Její kyselá chuť dodá pokrmu ten správný šmak.

Recept na levné šunkofleky:

Suroviny:

olej

100 ml mléko

400 g těstoviny (fleky)

300 g uzeniny

5 ks vejce

sůl

pepř

Postup:

Těstoviny uvaříme dle návodu na obalu, ale jen na skus. Poté dáme do zapékací mísy a přidáme nadrobno nakrájenou uzeninu. Vejce rozmícháme v mléku, osolíme, opepříme a poté těstoviny zalijeme. Pečeme asi 20 minut dozlatova. Podáváme s nakládanými okurkami.

Pokud jste odvážní, zkuste si připravit těstoviny domácí Zdroj: Profimedia

Recept na netradiční šunkofleky:

Suroviny:

300 g těstoviny

200 g šunka

1 lžička sůl

7 g pepř mletý

2 lžíce olivový olej

1 ks mrkev

1 ks cibule

100 g kukuřice

2 ks vejce

100 ml mléko

150 g eidam

Postup:

Těstoviny uvaříme do poloměkka v osolené vodě. Šunku nakrájíme na kostičky a spolu s najemno nakrájenou cibulí a nahrubo nastrouhanou mrkví je opékáme na oleji. Ke konci přidáme prohřát i kukuřici. Vejce si rozšleháme s mlékem a přidáme 100 g sýra nastrouhaného nahrubo. Těstoviny promícháme se šunkovou směsí, podle chuti osolíme a opepříme. Přendáme do pekáčku a přelijeme vaječnou směsí. Promícháme. Nahoru dáme ještě zbylý sýr a pečeme 30 minut na 200 °C.

Na přípravu tradičních šunkofleků se podívejte ve videu:

