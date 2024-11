Už máte naplánováno, kdy začnete s pečením lineckého, pracen, rohlíčků, ořechů a kdy se pustíte do vosích hnízd? Všechny tyto druhy cukroví jsou osvědčenou klasikou, která nesmí na vánočním stole chybět. Ale co takhle vrátit mezi sváteční dobroty i jeden starý, téměř zapomenutý klenot?

Masarykovo cukroví je jednoduché cukroví, ve kterém dominují lískové oříšky. Tento recept, na který dnes už mnoho lidí zapomnělo, si získal Masarykovu přízeň právě svou jednoduchostí a poctivou chutí. Připomeňme si tento skvost tradiční české kuchyně a přiveďme ho zpět na vánoční stůl.

Podívejte se na video recept z tvorby YT kanálu Katka My Irish Life – Masarykovo cukroví

Masarykovo cukroví

Na přípravu Masarykova cukroví budete potřebovat 250 gramů hladké mouky, 150 gramů másla, 80 gramů moučkového cukru, jeden žloutek, lžíci vanilkového cukru a 100 gramů lískových oříšků, které tvoří základní chuť tohoto cukroví.

Před začátkem namočte celé oříšky do studené vody alespoň na hodinu, aby trochu změkly a snáze se spojily s těstem. Máslo, moučkový cukr a žloutek vyšlehejte dohladka, pak přidejte mouku a vanilkový cukr a propracujte do pevného těsta. Nakonec do směsi přidejte osušené lískové oříšky, aby byly rovnoměrně rozložené po celé hmotě.

Výsledné těsto rozdělte na dvě poloviny a každou vytvarujte do podoby válečku. Tyto válečky zabalte do potravinové fólie a dejte přes noc do ledničky, aby těsto získalo pevnost a oříšky do něj lépe zapadly.

Válečky z ledničky nakrájejte ostrým nožem na plátky asi centimetr silné. Plátky pokládejte na plech vyložený pečicím papírem a pečte v troubě předehřáté na 170 °C přibližně 10 až 12 minut, dokud cukroví nezezlátne.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pro změnu chutí můžete místo vody použít medovinu nebo přidat do těsta kakao místo vanilky, tím vytvoříte tmavší a výraznější verzi.

Po upečení obalte plátky ještě teplé v moučkovém cukru, aby získaly slavnostní vzhled i jemně sladkou chuť. Tato verze Masarykova cukroví je jednou z mnoha, které můžete vyzkoušet. Pro změnu chutí můžete místo vody použít medovinu nebo přidat do těsta kakao místo vanilky, tím vytvoříte tmavší a výraznější verzi.

