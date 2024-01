Vajíčka na měkko, natvrdo, míchaná nebo jako omeleta – co všechno se dá s touto univerzální surovinou ještě podniknout? Můžeme si třeba připravit delikátní pošírované vejce. Že to musí být složité? Ale vůbec ne. Bude vám stačit jediná minuta a můžete hodovat!

Zkušenější kuchaři budou dobře vědět, o co se jedná, ale začátečníci se možná s pojmem “pošírování” ještě nesetkali. O co tedy jde? Věřte, že název je složitější a záhadnější, než sama příprava takového jídla. Slovo pošírování je totiž původem francouzské (pocher) a znamená v podstatě jemné, šetrné vaření. Nechceme-li se smířit s tím, že při klasickém rychlém varu získáme na povrchu rozvařené a uprostřed ještě syrové pokrmy – jde například o některé ryby a podobně, pak zvolíme právě pošírování.

Ve videu na youtubu z dílny Menu od Koko se můžete na celý postup sami podívat:

Dokonalé na povrchu i uvnitř

S pošírovaným vejcem je to sice trochu jinak, ale i na něj se vztahuje výhoda pomalého, lehkého vaření. Získáme totiž jídlo podobné tomu, čemu říkáme vejce na měkko, jenomže bude vařené bez skořápky a stále si udrží většinu svého tvaru. Mnozí takto upravené vejce znají pod pojmem “ztracené vejce”. Ať už mu budeme říkat jakkoliv, jedno je zřejmé: vajíčko nesmí projít prudkým varem.

Za minutku bude hotovo

Kdo by chtěl pošírované vejce ochutnat a nemá náladu vymýšlet ten nejlepší způsob, navíc když chybí dostatek času, může s jistým úspěchem vyzkoušet jednoduchou a hlavně rychlou metodu, na kterou bude stačit pár minut a ještě si můžete zároveň uvařit kávu. Budete potřebovat samozřejmě vejce, misku o objemu kolem čtvrt litru (nejlépe skleněnou), horkou vodu a mikrovlnnou troubu. Pak už půjde všechno ráz na ráz.

close info Shutterstock zoom_in Vejce Benedikt si rozumí i s chřestem.

Uvařit vodu a o zbytek se postarají mikrovlny

V rychlovarné konvici necháme uvařit vodu, kterou následně nalijeme do připravené misky. Než si dojdeme pro vejce, zchladne voda na potřebnou teplotu těsně pod bodem varu, což je pro naše potřeby optimální. Pak už do ní jen opatrně rozklepneme vejce a dáme si pozor, aby se příliš neponičilo a zůstalo v co nejpřirozenějším tvaru. Zakryjeme a další práci už necháme mikrovlnné troubě, nastavené na 700 watů, kde misku s vejcem v horké vodě necháme (podle jeho velikosti) od půl minuty do padesáti sekund.

Do polévky i jako lahůdka

Po této době vyjmeme opatrně hotové pošírované vejce z misky a můžeme jej umístit třeba do talíře výborné francouzské krémové česnečky, do kulajdy nebo i do dalších krémových specialit podle zvyku vaší rodiny. A pokud byste si chtěli s jídlem skutečně vyhrát, můžete takto upravené vejce využít jako základ pro kultovní vejce Benedikt.

Trochu klasičtější metody...

Příprava pošírovaného vejce v mikrovlnné troubě je patrně tou nejjednodušší a nejrychlejší metodou, kterou můžeme využít. Pak jsou tady ještě mnohé pomalejší, ale řekněme také “poctivější” metody, kdy se ztracené vejce připravuje v klasickém kastrůlku na mírném ohni tak, abychom tekutinu uhlídali těsně na hranici bodu varu. Hovoříme-li o tekutině, nemusí jít v takovém případě jen o vodu, použít můžeme i vývar, přidat můžeme trochu octa nebo po francouzském vzoru také bílé víno. Záleží jen na na každém z nás, jaký postup si vybereme. Každopádně nezbývá nic jiného, než popřát dobrou chuť.

