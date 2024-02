Jsou zatloukané řízky na vašem menu a dobře víte, jak je připravit? Anebo vám ten název vůbec nic neříká? Možná že zatloukané řízky znáte spíš jako obrácené nebo řízky naruby. Dnes si je můžete připravit jako Roman Vaněk. Budou nejen vynikající, ale i měkoučké.

Vynikající a šťavnaté zatloukané řízky

Je to řízek vlahý a měkoučký, báječně se hodí i k sušším smaženým přílohám. Rozhodně stojí za zkoušku a je tu ještě něco navíc! S řízky připravená zelenina je výjimečně chutná a jídlu dodá šmrnc. V receptu Romana Vaňka ji nenajdete, ale v mnohých dalších variantách ano.

Na přípravu se můžete podívat třeba tady. V tomto příspěvku z YouTube kanálu S blondýnou v kuchyni se můžete šikovné hospodyňce dívat i pod ruce. Autorka ví, jak se v kuchyni otáčet i jak připravit Šťavnaté zatloukané (obrácené) řízky: jednoduchý a rychlý recept pro každého.

Zdroj: Youtube

Ve strouhance zatloukané řízky čili naruby

Jak je to se zatloukanými řízky? Postup je podobný nebo spíš obrácený jako u řízků v trojobalu. Jako první se používá strouhanka. Zatloukané jsou kvůli tomu, že strouhanka se do řízků zaklepává paličkou nebo alespoň rukama. V praxi to vypadá tak, že řízky zasypete strouhankou a naklepete přes ni nebo hřbetem ruky vmáčknete do plátky masa. Následuje obalení ve vidličkou rozšlehaném vajíčku, a pak okamžité smažení.

Recepty se ovšem různí a záleží především na tom, jaké maso použijete. V případě, že jde o vepřovou krkovici, kterou používá ve svém receptu také Roman Vaněk, stačí řízky jen zprudka krátce osmahnout z obou stran a můžete je rovnou podávat. U tužších mas, a především u hovězího příprava však nekončí smažením, ale aby byly opravdu měkké, je nutné je ještě nějakou dobu péci v troubě. V tom případě se k volně položeným řízkům přidává také například cibule a slanina, případně také troška masoxu. S řízky manipulujte opatrně, protože strouhanka s vejcem na plátcích masa moc dobře nedrží.

close info Shutterstock zoom_in Obal ze strouhanky a vejce nedrží tak dobře jako u klasických řízků. Manipulujte s nimi proto opatrně.

Zatloukané řízky podle Romana Vaňka

Zajímá vás, jak dělá zatloukané řízky Roman Vaněk? Populizátor gastronomie a autor kuchařek se podělil o tento docela jednoduchý recept, na který nedá dopustit. Na přípravu budete potřebovat 4 plátky vepřové krkovice, strouhanku a 3 vejce na obalení i sůl a pepř na dochucení. Ideální je na smažení řízků použít sádlo, ale i na oleji nebo přepuštěném másle můžete také zatloukané řízky smažit.

Plátky masa dobře osolte i opepřete z obou stran, položte na kuchyňské prkénko posypané strouhankou a zasypejte maso i z vrchu. Přes strouhankou z obou stran zasypaný řízek položte potravinářskou fólii nebo sáček a strouhanku „zatlučte“ zlehka do řízků. Následně budete řízky obalovat ve vejci, ale než to uděláte rozehřejte na pánvi sádlo, abyste je hned po smočení ve vejci mohli hned smažit.

Ve strouhance a vejci obalený řízek smažte z obou stran zhruba 3 minuty. Usmažené řízky odkládejte na tác nebo plech vyložený papírovými utěrkami. Pokládejte na ně řízky vedle sebe. Obal ze strouhanky a vejce je totiž velmi křehký a může se snadno trhat. Roman Vaněk doporučuje k zatloukaným řízkům vařené brambory s petrželkou. Řízek se můžete maličko pokapat citronovou šťávou, a to je vše.

Pokud jej budete ještě péci v troubě, jak vám ukázala autorka videopříspěvku, můžete si navíc na talíř přidat i cibuli a slaninu, ve které se řízky zapékali. Někdo také rád dává nakrájenou kapii nebo pórek.

Zdroje: recepty.cz, rohlik.cz