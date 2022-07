Jak zavařit meruňky v mikrovlnce: Zvládne to i nešika

Zavařujete? Pokud ne, tak s tím určitě začněte. Kompoty jsou fajn a v zimě vás domácí ovoce z kompotu postaví na nohy.

V létě je ovoce a zeleniny dostatek. Jenže jakmile pomine doba sklizeně, nastane „hubené" období. Není nad to mít doma zásobu vitaminů a minerálů ve sklenicích. Jejich zdrojem může být cokoliv, co najdete na zahradě. Třeba takové meruňky! Když se dočtete o jejich účincích, zjistíte, že by je měla mít ve spíži každá žena. No uznejte sami: meruňky obsahují kyselinu pantotenovou, která odbourává tuky (!!!) a navíc působí i proti depresím, kterých je v (pod)zimním období více než dost. A když do toho připočtete ještě regulaci krevního tlaku, prevenci proti rakovině nebo podporu srdeční funkce, tak prostě už není co řešit… Meruňky jsou jednoznačně potřeba!

Na kompoty jen pevné kusy

Jedním z nejlepších způsobů, jak tohle ovoce uchovat na zimu, jsou kompoty. Připravit je není zase tak složité, obzvlášť máte-li mikrovlnnou troubu. Tak neváhejte a pusťte se do toho!

Nejdřív proberte meruňky. Z měkkých a otlučených kousků si nechte do koláče. Naopak tvrdé a hezké meruňky zavařte. Nejdříve je omyjte pod tekoucí vodou, odpeckujte a rozdělte na čtvrtiny. Pak meruňkové půlměsíce navrstvěte do čistých zavařovacích sklenic tak, aby dosahovaly 2 centimetry pod víčko. A nakonec kompot přelijte cukerným roztokem a důkladně uzavřete.

Meruňky obsahují kyselinu pantotenovou, která odbourává tuky. Zdroj: Profimedia

Zavařování v mikrovlnce je rychlé

Je běžnou praxí, že kompoty se normálně dávají sterilovat do trouby, aby se více „zakonzervovaly“ a byly odolnější proti zkáze. Vám ale usnadní práci oblíbený moderní spotřebič – mikrovlnka! Stačí dát na otočný talíř plastovou misku, kterou používáte pod květináč (zachytí případnou uniklou šťávu a zabrání tak většímu znečištění). Po jejím obvodu rozložte zavařeniny. Pak navolte základní program o výkonu 700 watů. Obecně se říká, že pro klasickou zavařovací sklenici o objemu 0,7 l je doba sterilace 6 minut. Tenhle časový úsek se násobí počtem dalších sklenic. Pokud máte dvě sklenice, budete sterilovat 12 minut, pokud 3 tak 18 minut a v případě čtyř sklenic je to už 22 minut. Pravdou je, že stoupající počet sklenic a doba zpracování budí v některých hospodyňkách rozpaky. A místo toho, aby riskovaly, že budou mít z kompotu břečku, raději sterilují své ovoce ve skle po jednom.

Nejdřív proberte meruňky. Z měkkých a otlučených kousků si nechte do koláče. Naopak tvrdé a hezké meruňky zavařte. Zdroj: Profimedia

Víčka vždy nová….

Ať tak či onak, zavařování v mikrovlnce je poměrně rychlé a pohodlné. Můžete ho využít i na zpracování jiného ovoce či zeleniny, například nakládaček. Někdy se stane, že během sterilace víčko překypí. Je to nejčastěji u starších víček, která se používají opakovaně. Bývají zohýbaná nebo jinak deformovaná, proto není divu, že v horku povolí. Proto zásadně doporučujeme na zavařování používat klidně starší sklenice, ale víčka vždy nová. Vaše zdravé kompoty vám za to stojí.

Na zavařování použijte nová víčka. Zdroj: Profimedia

