Chyby při zavařování okurek může udělat i zkušená hospodyně. Vy je ale nedělejte

Chcete si zavařit úrodu okurek? Pak pozor na začátečnické chyby. Tady je pár rad, na co si dát při nakládání okurek pozor.

Kyselé okurky se vždycky hodí. Ozvláštní spoustu pokrmů a zároveň působí i jako přírodní lék na spoustu obtíží. Není žádným tajemstvím, že kyselé okurky zlepšují trávení, regulují hladinu cukru v krvi, podporují zdraví jater a žaludku a prospějí všem, kdo chtějí zhubnout. Navíc vědecké výzkumy prokázaly, že pravidelná konzumace kyselých okurek snižuje riziko kvasinkových infekcí, zácpy a navíc prý funguje i jako tlumič stresu a depresí. A to je hned důvod navíc, proč byste měli mít kyselé okurky doma!

Ve videu se dozvíte, jak správně zavařovat:

Okurky k vyladění pokrmů

Nakládačky jsou skvělým ochucovadlem různých jídel. Můžete je zakousnout k řízku s bramborem, ke kuřeti nebo je přidat do omáček (například klasické znojemské), kterým propůjčí svěží nakyslou chuť. Můžete je přidat do pomazánek nebo coby dekoraci na chlebíčky. Zkrátka pár zavařenin nakládaček se určitě ve vaší domácnosti neztratí. Zavařit kyselé okurky není zase tak těžké. Ale je tu pár věcí, které by vám mohly výsledek zhatit. Na co byste si měli dát velký pozor?

Dbejte na čisté ruce a náčiní

Jakékoliv smítko nebo špína je v případě zavařenin rozsudek smrti. Pokude tedy nechcete, aby se vám do sklenic dostala plíseň, nezapomeňte si pořádně umýt ruce a veškerá náčiní – od hrnců, vařeček, naběraček, lžic, talířků, ale i samotných zavařovaček.

Použijte jen zdravé okurky

Zelenina je drahá. A nakládačky nejsou výjimkou. Přesto se ale nesnažte ušetřit tím, že do zavařovaní přidáte zeleninu, ze které jste vykrájeli oťuky či plíseň. Jakékoliv mechanické poškození plodu je riziko. Proto ho zbytečně nepodstupujte a raději takové okurky vůbec nepoužívejte.

Sterilizuje i víčka

Při sterilizaci zavařovacích sklenic nezapomeňte ani na víčka! Tahle drobná „záklopka“ musí být čistá, jinak opět hrozí riziko plísní a znehodnocení celého vašeho díla.

Láhev a víčka před použitím sterilizujte. Zdroj: Profimedia

Prověřte pevnost „záklopky“

Ještě než víčka použijete, vyzkoušejte jejich těsnění. Bohužel v případě zavařenin platí, že i malá skulinka znamená riziko plísní a bakterií. Jsou vaše víčka v pořádku? Ještě než jimi uzavřete zavařovací lahev, potřete je lihem, který je vydezinfikuje.

Nepoužívejte opakovaně jednu lžičku

Ochutnáváte okurkový lák? Proč ne… Jen přitom nikdy nepoužívejte stejnou lžičku. Po každém testování lžičku umyjete nebo si vezměte novou. Bakterie z úst by mohly způsobit znehodnocení celé zavařeniny. A to by byla škoda.

Sklenice dostatečně naplňte

Při dávkování okurek do sklenic se snažte využít maximálně celý prostor. Obsah by měl dosahovat zhruba 0,5 až 1,5 centimetrů od horního okraje.

Pozor na teplotu

Pokud chcete, aby vám okurky vydržely dlouhé měsíce, musíte je zavařit při vyšší teplotě. Ta by neměla být nižší než 80 °C.

Kyselé okurky by měly být křehké a křupavé. Zdroj: Profimedia

Nezapomeňte zavařeniny otočit „hlavou dolů“

Poté, co okurky „proženete teplem trouby“, je nezapomeňte dát víčky dolů. Tímhle se vytvoří podtlak a víčka budou lépe těsnit. Jakmile zavařeniny vychladnou, můžete je zase postavit do původní polohy.

S okurkami do temna a chladu

Vašim „nakládačkám“ ve sklenici se bude dobře dařit, když je uskladníte na chladném a tmavém místě. Nejlépe jim bude ve sklepě nebo ve špajzce.

