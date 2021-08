Jak zavařovat ovoce v medu: Úžasný, zapomenutý, zdravý recept našich babiček

Vaše zahrádka je plná ovoce, vy sklízíte ostošest a už nevíte, co s tím dělat? Ideálním způsobem, jak zužitkovat veškerou úrodu je zavařování. Věděli jste, že kromě klasického cukru, lze použít i mnohem zdravější surovinu? Jak se zavařuje v medu? Jaké to má plusy a mínusy?

Pokud v kuchyni během zavařování sáhnete místo po cukru po medu, bude se jednat o chuťově mnohem lahodnější řešení, co se ale ceny týče zvolíte výrazně dražší možnost. Zavařování v medu se tak asi nestane ve vaší kuchyni masovou záležitostí, ale u svátečního stolu mile potěší nejednoho hosta.

Vysoké teploty medu neublíží

Med obsahuje pro tělo spoustu prospěšných látek, například přírodní cukry, bílkoviny, enzymy, vitamíny, dextriny a spoustu vitamínů. Nemusíte se bát toho, že bychom kvůli vysokým teplotám o některé pozitivní složky přišly. Teploty přesahující 80 °C sice většinu prospěšných enzymů dokáží zničit, ale jen pokud tento stav trvá déle než hodinu. Vzhledem k tomu, že zavařování je poměrně rychlou záležitostí, med zůstane prakticky beze změny.

Med obsahuje pro tělo spoustu prospěšných látek Zdroj: Shutterstock.com

Jaké ovoce je pro zavařování nejvhodnější?

Ve výběru ovoce se fantazii meze nekladou. Použít můžete cokoliv, co máte rádi, ať už se jedná o meruňky, borůvky, švestky, jablka, hrušky nebo angrešt a tak dále. V zimě se vám všechno zmíněné ovoce bude jistě hodit, a to nejen pro pečení různých koláčů nebo do ovocných pohárů. Domácí kompoty se zkrátka hodí mít v zásobě ve sklepě nebo ve spíži. Přečtěte si následující recept, ve kterém jsme pro zavařování vybrali hrušku.

Hruškový kompot se bude jistě hodit, a to nejen pro pečení různých koláčů Zdroj: anitasstudio / Shutterstock.com

Suroviny, které potřebujete

zralé, ještě tvrdé hrušky

med

voda

badyán

hřebíček

kyselina citronová

sklenice a víčka

Postup

Hrušky sesbírejte ze zahrádky, umyjte, oloupejte a rozkrájejte na čtvrtky. Z hrušek vykrojte jaderník a vložte je ihned do vody smíchané s kyselinou citronovou. Díky tomuto triku vám ovoce nezhnědne. Zatím v hrnci přiveďte vodu do bodu varu a hrušky v ní asi minutu povařte a okamžitě po vyndání zchlaďte ve studené vodě. Nálev si připravte z 1 l vody a 700 g včelího medu. Přiveďte k varu a seberte pěnu, která se na povrchu vytvoří. Nálev odstavte z plotny. Do každé sklenice můžete přidat pro výraznější kořeněnou chuť 2 kusy hřebíčku a 1 dílek z hvězdičky badyánu. Pozor ale na badyán! Stačí ho opravdu malý kousek. Okapané hrušky naskládejte do sklenic a zalijte horkým medovým nálevem. Okraje sklenic pečlivě otřete, aby na nich nezůstaly žádné nečistoty. Sklenice uzavřete víčkem a sterilujte při 80 °C po dobu 20 minut. Pak uložte v temnu.

Zdroje: sazenicka.cz, www.jaktak.cz