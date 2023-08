Fantastická věc na zimu: Nejlepší způsob uchování rajčat, paprik a okurek

Zelenina z vlastní zahrádky je ta nejlepší. Plná vitaminů, a pokud se zrovna nejedná o skutečně neúrodný rok, je jí dost k přímé spotřebě, ale i na vytvoření pořádných zásob na zimu. Nemusíte uchovávat zeleninu pouze po jednotlivých druzích. Naprosto lahodné jsou i saláty. Podívejte.

V zimě sice člověk tíhne spíš k tučnější kuchyni, ovšem je to dáno také tím, že zelenina v chladných měsících, která se dá sehnat v obchodech za přemrštěné ceny, je chuťově nevýrazná a ne příliš kvalitní. Předejděte tomu a na zimu se připravte. Napěchujte úrodu ze zahrádky do sklenic. Budete tak mít zásobu vitaminů a hlavně lahodné křupavé zeleniny vždy k dispozici.

Namíchejte si směs

Dobré je mít zásobu jednodruhové zeleniny, ale namíchat si můžete i rozličné saláty. Ty se pak hodí jako příloha k obědu i večeři, nebo jen jako zobání k televizi. Zpracujte tak přebytky rajčat, paprik a okurek a vyrobte si lahodnou směs. Jak na to, se podívejte ve videu:

Připravte si opravdu hlubokou mísu nebo klidně menší lavor. Nakrájejte si kilogram nakládaček na tenká kolečka a vsypte do připravené velké nádoby. Připravte si papriky. Klidně volte různé barevné kombinace. Nezapomeňte je ale ochutnat, zda nejsou pálivé. Mohly by vám připravit pěkně pikantní překvapení. Papriky nakrájejte na silnější proužky.

Potřebovat budete ještě cibuli. Nebojte se jí nakrájet více. V salátu bude lahodná. Klidně na nudličky nakrájejte pět větších cibulí. Pikantní chuť salátu dodá česnek. Použijte ten český a připravte si na plátky zhruba deset stroužků. Připravte si ještě skoro tři kilogramy rajčat. Vždy odřízněte místo, kde byla stopka a nakrájejte je na slabší měsíčky. Vše postupně vkládejte do připravené nádoby.

Zeleninu si naložte. V zimních měsících si na ní pochutnáte. Zdroj: Pixabay

Nezapomeňte na bylinky

Bez bylinek by to nebylo ono, takže si připravte ještě čerstvou petržel. Najemno ji nasekejte a přidejte k ostatní zelenině a osolte dvěma lžícemi soli. Vše dobře promíchejte a nechte chvíli odstát, aby zelenina pustila vodu. Mezitím si připravte sklenice, které vysterilizujte. Musejí být perfektně čisté, aby se zelenina uvnitř nich nezačala kazit.

Voňavá petrželka dodá zeleninovému salátu lahodnou chuť. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nacpěte je do sklenic

Pak už jednoduše dobře promíchaný salát naporcujte do připravených sklenic. Pořádně do nich zeleninu upěchujte a sklnice otřete čistou papírovou utěrkou na místech, kde jste je ušpinili. Slijte si vodu, kterou zelenina pustila, do džbánku nebo konvičky a zeleninu ve sklenicích tímto nálevem zalijte a zavíčkujte. V zavařovacím hrnci zeleninu pasterizujte dle návodu na videu výše.

Zdroje: varimedobroty.cz, uzdravtesejidlem.cz