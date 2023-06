Nejlepší marmelády: Které ovoce kombinovat, aby byla výsledná chuť fantastická?

Oblíbenou marmeládu má asi každý. Jahodová, malinová, možná hrušková nebo rakytníková. Co když zkusíte některé chutě spojit? Někdy se to nepovede, ale jindy se zrodí láska na celý život.

Angreštová s kiwi

Trochu nečekaná kombinace domácího a exotického ovoce možná na první přečtení nenadchne. Výsledek je ale skvostný. Jestli se letos urodí angrešt i na vaší zahradě, určitě se do ní pusťte.

Na 1 litr, 40 minut

400 g kiwi

800 g angreštu (lepší je kyselejší zelený)

500 g cukru

10 g citrusového pektinu

Kiwi oloupejte a nakrájejte na kostičky. Angrešt jen očistěte od stopek i bubáků, při vaření praskne. Ovoce dejte do hrnce, lehce podlijte vodou a nechte krátce, asi 5 minut, podusit, až pustí šťávu. Pak smíchejte podle návodu cukr s pektinem a směs i samotný cukr přidejte do ovocného základu. Pokud chcete předejít sražení pektinu, nechte směs ještě předtím pro jistotu vychladnout. Povařte asi 10 až15 minut, až začne želírovat, a pak naplňte do připravených sterilizovaných sklenic.

Kombinace domácího a exotického ovoce vás dostane. Zdroj: Shutterstock.com / rainbow33

Jahodová s rebarborou

Jsou si předurčené už jen proto, že dozrávají zhruba ve stejné době. Samotná reveň je až moc kyselá, samotné jahody zase někdy nudně sladké. Ale dohromady? Hotová mana!

Na 1 litr, 1 hodina + odležení

700 g rebarbory

1 kg jahod

700 g cukru

100 ml citronové šťávy

Ovoce očistěte a nakrájejte na kousky nebo plátky velké tak, jak máte rádi. Smíchejte s cukrem, zakryjte a nechte stát alespoň 2, ale klidně i 12 hodin v chladničce přes noc. Pak vmíchejte citronovou šťávu a přiveďte k varu. Nechte probublávat, občas míchejte, asi 20 minut (pokud máte kuchařský teploměr, měla by teplota džemu vystoupat až na 105 °C. Pak nandejte do vyvařených sklenic, dobře zavíčkujte, a pokud chcete, můžete je ještě zavařit.

Tip: Pokud chcete vaření urychlit a nenechávat ovoce odležet, přidejte pektin, počítejte ale s tím, že bude nutné taky navýšit objem cukru až na dvojnásobek.

Kyselá rebarbora se skvěle snoubí se sladkými jahodami. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Broskvová s červeným rybízem

Kyselý a výrazný rybíz si se sladkými, jemnými broskvemi rozumí až překvapivě dobře. Vitamin C ještě nikdy nechutnal tak dobře.

na 1 litr, 1 hodina

700 g černého rybízu

5 broskví

700 g cukru, může být třtinový

Rybíz omyjte, broskve nakrájejte na kostičky a vše spolu dejte do hrnce. Přilijte asi 100 ml vody a nechte na mírném plameni jen lehce probublávat. Asi po deseti minutách, až se začne rybíz rozpadat, vmíchejte cukr. Nechte dál probublávat, jen s občasným promícháním, asi 30 minut. Pak zvyšte plamen a přiveďte k silnému varu alespoň na 10 minut. Nandejte do připravených sterilizovaných sklenic a pečlivě zavíčkujte.

Rybízovo-broskvový džem je vitamínová bomba. Zdroj: Profimedia

Jak kombinovat

Obvykle se vyplatí kombinovat podobné barvy ovoce – už jen proto, že nepřijdete o sytost a odstín původních surovin. Pokud vám to ale nevadí, klidně míchejte i napříč barevným spektrem.

Když zkombinujete ovoce s malým obsahem pektinu s tím, které je jím naopak nabité, můžete snížit množství uměle přidaného pektinu, protože ho už tak v zavařenině bude slušný díl.

Obvykle se dobře doplňuje sladší s kyselejším.

Pokud chcete experimentovat, nebojte se ani jednodruhové marmelády ozvláštnit přidáním koření či bylinek.

Zkuste třeba tyto kombinace ovoce a bylinek:

jahody + vanilku nebo černý bez

broskve + šalvěj

meruňky + rozmarýn nebo zázvor

švestky + kardamom

jablka + dýně + oblíbené podzimní koření, jako je skořice, hřebíček či kardamom

hrušky + hřebíček nebo badyán

Zdroj: časopis Receptář