Jak zavařit švestky bez chemie: Vynikající a jednoduchý recept našich babiček

Podzimní čas patří švestkám. Toto ovoce je v našich končinách velmi oblíbené a tradiční. Kouzlit s ním uměly už naše babičky. Jak tuto fialovou pochoutku zavařovat bez použití chemie?

Švestky k nám přišly někdy v 1. století našeho letopočtu, tedy ještě dříve než Slované. Pocházejí z Kavkazu a odtamtud se rozšířily do Evropy a následně do celého světa. Existuje přes 2000 druhů švestek, ty jsou barevně i tvarově odlišné.

My používáme především švestky domácí. Ty obsahují glukózu, fruktózu, sacharózu, organické kyseliny, a to především kyselinu jablečnou, citronovou, salicylovou a šťavelovou. Pro nutriční hodnotu švestek je důležité, že jsou bohaté na minerální látky. Dále obsahují draslík, fosfor, sodík, vápník, hořčík a železo. Také celou řadu vitamínů. Především pak karoten, vitamín C a riboflavin.

Švestky se mají jíst, když člověk trpí revmatismem, dnou, ledvinovými kameny a poruchami krevního oběhu. Švestky také fungují jako přírodní projímadlo, pokud je tedy jíme nalačno.

Švestky obsahují minimum soli, jsou tedy vhodné i při dietách. V trávicím traktu na sebe vážou nadbytečné tukové látky a ty se pak v těle neukládají. Po konzumaci ve střevech nabobtnají a podporují trávení. Také mají antioxidační účinky. Dále jsou prevencí před osteoporózou a pomáhají při léčbě zlomenin kostí.

Kromě okamžitého zpracování nebo sušení můžete švestky kompotovat. Takový švestkový kompot je na zimu ideální vzpruhou.

Švestky patří mezi nejzdravější ovoce Zdroj: Shutterstock.com / FussSergei

Přinášíme vám několik tipů, jak švestky zavařit.

Švestkový kompot

Suroviny

švestky



nálev

na 1 litr vody 30 až 40 dekagramů cukru krystal

Postup

Omyté ovoce zalijete ve sklenicích nálevem tak, aby švestky byly celé ponořené a sklenice důkladně uzavřete. Sterilují se při teplotě 85 °C 15 až 20 minut podle toho, jak jsou plody tvrdé. Kompoty necháte na utěrce vychladnout otočené víčkem dolů.

Švestky v červeném víně a rumu

Suroviny

1,5 kilogramu švestek

4 deci červeného vína

2 deci jablečného octa

75 deka cukru krupice

1 celá skořice

1 deci rumu – tuzemáku

Postup

Švestky omyjete, rozpůlíte a odstraníte z nich pecky. V hrnci smícháte víno, cukr, ocet a skořici a víno přivedete do varu. Pak přidáte švestky a krátce je necháte provařit. Hrnec sundáte ze sporáku, přidáte rum a vše promícháte.

Švestky i s nálevem přendáte do sklenic, ty zavíčkujete a necháte sterilizovat v teplotě 80 °C maximálně 10 minut. Sklenice pak necháte vychladnout otočené dnem nahoru.

Švestková povidla vydrží po celý rok a nekazí se. Zdroj: Viktor1 / Shutterstock

Švestková povidla

Suroviny

3,5 kilogramu švestek

0,25 litru octa

50 deka cukru krupice

0,5 deci rumu - tuzemáku

Postup

Švestky omyjete, rozpůlíte, vypeckujete a rozmixujete, smícháte je s octem a cukrem a necháte přes noc uležet. Pak je necháte vařit přibližně 4 hodiny na mírném ohřevu – nemíchejte je!

Po uvaření hrnec odstavte ze sporáku, švestky důkladně rozmíchejte a přendejte do sklenic. Povrch švestek v každé sklenici polijte trochou rumu, sklenice uzavřete a maximálně 10 minut je zavařujte v teplotě 80 °C. Pak sklenice nechte vychladnou – v tomto případě je neotáčejte víčkem dolů.

