Zavařování v myčce je snadné: Vyzkoušejte to, ušetříte si čas i práci

Myčku nemusíte využívat jen k mytí nádobí, můžete ji využít třeba k zavařování. Díky snadnosti si tento způsob oblíbilo čím dál tím více lidí. Nepotřebujete zavařovací hrnec ani teploměr!

Letos se dařilo ovoci a zelenině na vaší zahrádce a vy byste si ho rádi uchovali na zimu? Propadněte kouzlu zavařování! Dnes už nemusíte mít žádný speciální hrnec s teploměrem, ale úplně bohatě postačí vaše myčka na nádobí.

Možná jste si až doteď mysleli, že myčka je pouze na mytí nádobí, ale můžete v ní snadno a rychle zavařovat. Drží totiž poměrně vysokou teplotu po dlouhou dobu. Sklenice se tak stihne sterilizovat. Proto není opodstatněným důvodem, proč nechcete zavařovat v myčce, špína. Myčka se pokaždé dezinfikuje za pomoci horké vody a saponátu.

Zavařování v myčce je snadné

Navíc je zavařování v myčce velmi jednoduché. Stačí vložit zavařovací sklenice do vnitřního prostoru, nastavit program a spustit. Spustíme nejdelší program, většinou je to ten na 70 °C a necháme ho proběhnout celý včetně oplachů. Samozřejmě nepoužívejte žádnou tabletu, sůl ani leštěnku a nedávejte do myčky spolu se sklenicemi žádné špinavé nádobí. Prostě celý program pouze sterilizujte.

Perfektně připraveno na zavařování Zdroj: wsf-s / Shutterstock.com

Zajímavou možností je také zavařování v mikrovlnce. Přednost dejte při této možnosti víčkům na závit, protože tlak v mikrovlnné troubě je dost velký.

Vyzkoušet můžete i zavařování v mikrovlnce

Před zavařováním v mikrovlnce víčka pečlivě očistěte, omyjte a odmastěte. Sklenice vymyjte horkou vodou a snažte se nesahat prsty dovnitř. Pak se můžete pustit do plnění. Nikdy však sklenice nepřecpávejte, to znamená, nenaplňujte je až po okraj.

Mikrovlnná trouba neslouží jen pro ohřev potravin Zdroj: Zyn Chakrapong / Shutterstock.com

V mikrovlce se dá zavařovat samozřejmě jen v případě, že si takto chcete zpracovat pár sklenic. V mikrovlnce najednou zavaříte maximálně tři sklenice. Nejdůležitější je však správně odhadnout čas. Platí, že čím větší výkon nastavíte, tím bude akce rychlejší. Ze začátku to prostě zkoušejte a uvidíte, jak budete s výsledkem spokojeni. Tvrdší druhy budou samozřejmě trvat déle, aby změkly. U jiných si zase dejte pozor, abyste je nepřevařili.

Poté, co je vyndáte, nechte sklenice vychladnout. Mějte na paměti, že budou velmi horké.

Zavařování zdar, připravme se na zimu!