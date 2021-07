Zavařování v troubě vám usnadní práci. Jak na něj?

Zavařování v troubě zvládne i začátečník. Ať použijete plynovou, elektrickou nebo horkovzdušnou, můžete se těšit na jednoduchou práci a skvělé výsledky. Jak na to?

Zahrádky i farmářské trhy nabízí spoustu čerstvého ovoce a zeleniny. Co když toho nakoupíte moc nebo se vám urodí nadbytek? Zkuste se inspirovat babičkami a udělat si zásoby na zimu. Taková marmeláda, domácí kečup, okurky nebo zeleninová směs pod maso se budou rozhodně hodit. A nemusíte si kvůli tomu pořizovat zavařovací hrnec.

Správná sterilizace

Zavařování v troubě je mnohem jednodušší než v zavařovacím hrnci. Aby se vám dílo podařilo, dejte si pozor především na dokonalou sterilizaci sklenic. Ideální jsou zavařovačky se šroubovacím víčkem. Měkká víčka s gumičkou by se mohla vlivem vysoké teploty zdeformovat a špatně těsnit. Kompoty nebo zeleninové směsi by tak mohly začít plesnivět nebo kvasit. Sklenice důkladně vymyjte a vypláchněte horkou vodou. Poté si připravte hluboký plech, do kterého nalijte cca 2-3 cm horké vody. Naskládejte do něj zavařovačky s víčky a při teplotě 100 °C je nechte sterilizovat 10-15 minut. Sklenice můžete po mírném vychladnutí ihned plnit.

Zavařování v troubě je mnohem jednodušší než v zavařovacím hrnci. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Zavařování v troubě

Nyní nastává čas samotného zavařování. To má však svá pravidla. Sklenice se nesmí dotýkat vzájemně ani okraje plechu. Docílíte tím rovnoměrného proudění teplého vzduchu. Doporučujeme také použít hluboký plech, který zalijete vodou do výšky 2 cm. Pokud tento plech nemáte, na dno dejte mokrou utěrku. Pamatujte, že měkké ovoce a zelenina se zavařuje kratší domu než tvrdé druhy.

Zavařování podle trouby

Zavařování se liší podle toho, jaký typ trouby máte a jaký použijete ohřev. Nejpraktičtější je horkovzdušné nastavení. Ušetří vám čas a teplý vzduch proudí rovnoměrněji.

Skvělý kompot si vyrobíte i v troubě. Zdroj: Shutterstock.com / IrinaBogach

Plynová trouba

Majitelé plynové trouby jsou již zvyklí, že teplotu musí sledovat. Výjimku netvoří ani zavařování. Kolečko nastavte na stupeň 1 nebo 2. Měkké ovoce, z nichž tvoříte marmelády nebo kompoty, zavařujte po dobu cca 45-50 minut. Okurky nechte v troubě o deset minut déle.

Horkovzdušná trouba

Při zavařování předehřejte troubu na požadovanou teplotu. Okurky a měkké ovoce potřebují 150 °C, maso 95 °C a houby 250 °C. Rošt dejte na spodní příčku a na něj plech nebo pekáč. Ty zalijte vodou nebo na dno dejte mokrou utěrku. Okurky zavařujte 40-45 minut a po vypnutí trouby je nechte "dojít" ještě 30 minut. Měkké ovoce zavařujte 30-35 minut a opět je nechte ve vypnuté troubě půl hodiny. Sklenice s masem po zavařování ihned vyjměte, otočte dnem vzhůru a nechte vychladnout. Houby zavařujte cca 10 minut. Poté je opět z trouby vyndejte, otočte dnem vzhůru a nechte vychladnout.

Režim horní a dolní topné těleso

U tohoto režimu je nutné předehřát troubu na vyšší teplotu. Okurky zavařujte 60 minut při teplotě 170 °C. Ve vypnuté troubě je nechte ještě půlhodinu. Měkké ovoce zavařujte 45-50 minut. Opět při teplotě 170 °C. V troubě jim dopřejte ještě 30 minut. Maso konzervujte po dobu 60-75 minut při 95°C. Stejně jako u horkovzdušného módu je po uplynutí doporučované doby vyndejte, otočte dnem vzhůru a nechte vychladnout. Houby zavařujte 10 minut při teplotě 250 °C. Skleničky otočte opět dnem vzhůru.

Zdroje: www.chytre-bydleni.cz, hobby.instory.cz