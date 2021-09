Znáte rozdíl mezi zavařeninou a zavřeninou? Zavřenina je rychlejší a zdravější

Máte rádi po ruce letní plody i v zimním období? Neupínejte se jen na klasickou metodu zavařování. Jsou i jiné a kvalitnější způsoby. Ušetří vám nejen čas, ale pomohou vám uchovat v ovoci všechny prospěšné látky a nebudou plné cukru. Nahraďte zavařeniny a vyrobte si místo nich zavřeniny.

Patříte mezi milovníky zavařování? Je to sice mnoho let ověřená technika, ale zabere dost času. Užijte si raději ještě končící léto a místo zavařování zavírejte! Tento způsob konzervace snadno uplatníte od jara až do pozdního podzimu. A bonus k tomu? Získáte absolutně čerstvé ovoce bez jakékoliv chemie a konzervantů.

Zavřít… a je to!

Termín zavřenina je jednoduše odvozen od slova zavřít a vystihuje samotný obsah tohoto způsobu uchovávání ovoce. Jedná se vlastně o metodu vědmy Anastazie z knihy Vladimíra Megreho. Prim zde hraje fermentace, takže chuť plodu, který zavřete, se bude postupně vyvíjet a měnit. Záleží, kdy si na něm budete chtít pochutnat. Můžete si takto uchovat dokonce i mnohé bylinky, rostlinky či květy, kterými pak velmi originálně dochutíte saláty či polévky.

Sklenici, kterou plníte, byste měli mít vrchovatou maximálně do 15 minut. Zdroj: profimedia.cz

V čem spočívá?

V poslední době se začíná prosazovat raw konzervace a právě jejím výsledkem jsou zavřeniny. Stačí si jen připravit čisté sklenice se šroubovacím víčkem, suroviny k zavření a váš elán do práce. Začněte pečlivým vymytím zavařovacích skleniček, které následně vysterilizujte v troubě na 180 °C, použít můžete i horkou páru. Dejte přednost spíše menším sklenkám, protože je po otevření budete moci rychleji spotřebovat. Vezměte připravené zavřené nádoby a vyrazte buď na zahradu, nebo do lesa, podle toho, které ovoce jdete v tu chvíli „zavírat“.

A teď pozor! 15 minut je hranice úspěšnosti

Sklenici, kterou plníte, byste měli mít vrchovatou maximálně do 15 minut. V případě velkých plodů to není nic náročného, ale u drobných kvítků či bylinek to může být výzva pro vaši zručnost a trpělivost. Sbírané suroviny k uchování musí být vždy dokonale zralé, čisté a bez chemického ošetření. Zapomeňte tedy na jakékoliv omývání! Dbejte též, abyste neporušili slupku. Takže platí nekrájet, neloupat a klidně ponechat drobné stopky.

Pořádně utáhnout

Jakmile máte nasbíráno, stačí sklenici pevně zavřít a důkladně utáhnout. Nemusíte spoléhat jen na sílu vlastních rukou, použijte pomocníka v podobě kuchyňské pomůcky na dotahování víček sklenic.

Začněte pečlivým vymytím zavařovacích skleniček, které následně vysterilizujte v troubě na 180°C, použít můžete i horkou páru. Zdroj: profimedia.cz

A co se zavřeninou dál?

Vyhraďte si jednu poličku v potravinové skříni. Pro delší uchování dejte do chladu a temna, takže ideální je třeba sklep. Celý proces fermentace bude probíhat maximálně pomalu. Nemáte takovou možnost? Nezoufejte. Nestane se totiž nic víc, než se fermentace urychlí, což nemusí být vůbec na obtíž. V případě, že chcete tento proces uspíšit záměrně, postavte ovoce ve skleničkách klidně na místo, kde svítí slunce, vhodný je například parapet na okně.

Jak dlouho zavřeniny vydrží?

Je to neuvěřitelné překvapení, protože takto uchované ovoce si doma můžete skladovat klidně i rok. A hlavně bez použití cukru, chemie a vysokých teplot, které se využívají při zavařování.

Zdroje: www.ekolist.cz, www.sazenicka.cz, www.pravydomaci.cz