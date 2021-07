Místo zavařenin udělejte pouze zavřeniny. Je to rychlejší a zdravější

Ne, nevynechali jsme písmenko, opravdu máme na mysli zavřeniny. Jedná se účinnou konzervaci drobného ovoce. V podstatě čerstvé ovoce uchováte tímto způsobem bez cukru, konzervantů a navíc si ho můžete vychutnat kdykoliv.

Zdroje: www.sazenicka.cz, www.pravydomaci.cz, www.jídloaradost.cz

Pokud se chcete své rodině pochlubit neošetřeným ovocem plným živin i v zimě, vyzkoušejte metodu, díky které vznikají zavřeniny. Ty jsou vhodné také pro diabetiky, neobsahují totiž na rozdíl od zavařenin žádný cukr.

Chuť zavřenin se časem mění díky fermentaci, pokaždé tudíž bude ovoce chutnat lehce jinak. Záleží tedy na tom, jak brzy či pozdě sklenici otevřete.

Zavřeniny se jmenují zavřeniny kvůli tomu, že jsou opravdu jen zavřené a ne zavařené. Na tento způsob úschovy ovoce přišla pralesní vědma Anastasie z Tajgy.

Čerstvé plody musíte během patnácti minut zavřít

Jde o to, že čerstvé plody zavřete do patnácti minut od utrhnutí do sklenice a rychle zavíčkujete, aby se nezkazily. Musíte tedy mít s sebou skleničky v přírodě, kde bobuloviny, které se takto uchovávají nejčastěji, sbíráte. Jelikož plody nemyjete, vždy sbírejte jen čisté kousky v čisté přírodě.

třešně bobule Zdroj: patjo / Shutterstock.com

Sklenice si doma pořádně umyjte a nechte je dvacet minut péct v troubě nastavené na 180 °C.

Brzy po uzavření do sklenic ovoce pustí šťávu a ztratí barvu. Takto uchované ovoce vám vydrží alespoň do března příštího roku. Je třeba mít sklenice v chladu, nejlépe třeba ve sklepě či v nějaké komoře, nemusí být v lednici.

Metoda je vhodná i pro některé bylinky

Tuto metodu můžete vyzkoušet kromě drobného ovoce i pro některé bylinky. Třeba sedmikrásky, které si pak můžete přidat do salátu nebo mladého smrkového jehličí na čaj.

Zavřené ovoce můžete přidávat také do zmrzlin či ovocných pohárů. Takový jogurt se zavřeným ovocem, medem a ořechy rozhodně stojí za vyzkoušení.

Sklízíme hrozny, jejichž bobule mají vyzrálá jadérka Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pamatujte, že fermentace není na škodu a ovoce neztrácí nic ze svých kvalit, jen trochu jinak chutná. To, že ovoce začíná dost fermentovat, poznáte podle množství šťávy ve sklenicích. Borůvky či třešně jí produkují málo, maliny či jahody hodně.

Zavřené ovoce je velmi zdravé, zachovává si všechny vitamíny a potřebné látky, tudíž je tato metoda ideální pro vyznavače fit stylu. Vyzkoušejte hit letošní sezóny i vy a připravte svou imunitu pro podzimní čas.