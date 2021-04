Naložte med, citron a zázvor. Elixír posílí na jaře imunitu a zhubnete po něm

Jaro je přesně to období, kdy ráno do práce nebo školy chodíme zabalení do teplých bund, které však na odpoledním slunci při návratu úspěšně sundáváme. Riziko tohoto proměnlivého počasí je však fakt, že můžeme lehce nastydnout. Podpořte svoji imunitu pomocí medu, zázvoru a citronu.

Imunita je schopnost organismu bránit se proti patogenům jako jsou viry, bakterie nebo nádorové buňky. Ty musí projít přes tři obranné linie imunity, z čehož první je externí jako kůže a sliznice, druhá vnitřní, která bojuje pomocí bílých krvinek a proteinů a třetí odpovídá specifickým způsobem na určité mikroorganismy. Sirup z medu, citronu a zázvoru posiluje především první a druhou linii, protože obsahuje látky, které chrání proti poškození imunitních buněk a tkání a mají schopnost neutralizovat volné radikály.

Jak med, citron a zázvor posilují imunitu?

Je prokázáno, že med napomáhá tvorbě bílých krvinek, které bojují s infekcí Zdroj: Sofiaworld / Shutterstock.com

Med

Hustá, lepkavá a sladká tekutina pocházející přímo z přírody. Je prokázáno, že napomáhá tvorbě bílých krvinek, které bojují s infekcí. Má antioxidační, antimikrobiální, protizánětlivé, antiproliferativní, protirakovinné a antimetastatické účinky. Pomáhá také při hubnutí a zvýšení energie. Léčí kašel, zlepšuje spánek, pomáhá při popáleninách a zaceluje rány. Obsahuje flavonoidy a polyfenoly, které působí jako antioxidanty, jež pomáhají neutralizovat volné radikály v těle. Výzkum Michiganské státní univerzity uvádí, že med „vytváří imunitní systém s antioxidačními, antibakteriálními a protinádorovými vlastnostmi.“

Citron

Citron má zase vysoký podíl vitamínu C a dalších antioxidantů, které mohou pomoci imunitě v boji proti choroboplodným zárodkům a virům, jež způsobují chřipku a nachlazení. Vitamín C může pomoci podpořit zdraví vašich střev a dýchacích cest. Zpráva Harvard Health Publishing uvádí, že konzumace alespoň 200 mg vitamínu C denně zkrátila dobu trvání příznaků nachlazení v průměru o 8 % u dospělých a 14 % u dětí.

Výzkum naznačuje, že zázvor může pomoci zlepšit imunitní zdraví díky svým antioxidačním a protizánětlivým účinkům Zdroj: Shutterstock.com / Elena Schweitzer

Zázvor

Toto koření, které se u nás úspěšně zabydlelo, se používá na různé zdravotní problémy, včetně nevolnosti, bolesti žaludku a respiračních příznaků, jako je nachlazení a chřipka. Výzkum také naznačuje, že zázvor může pomoci zlepšit imunitní zdraví díky svým antioxidačním a protizánětlivým účinkům. Jeho pálivá chuť navíc dokáže nastartovat metabolismus a pomoci tak s hubnutím.

Jak si připravit sirup ze zázvoru, medu a citrónu

Výroba sirupu je snadná. Budete potřebovat 2 větší citrony, jeden kořen zázvoru, který má cca 10 cm, med a struhadlo nebo sekáček, nůž, prkénko a čistou zavařovací sklenici.

Postup

Pokud nemáte BIO citróny, ponořte je na 10 minut do vlažné octové vody a poté je důkladně opláchněte pod tekoucí vodou. Zbavíte se tak povrchového chemického znečištění. Zázvor jemně oloupejte. Dejte si však pozor, abyste neodstranili moc materiálu pod kůrkou. Pod ní se totiž ukrývají nejdůležitější živiny. Nyní záleží na vás, zda zázvor nastrouháte na struhadle, použijete sekáček nebo je nakrájíte na kolečka jako citron. Pokud chcete sirup konzumovat i s kořenem zázvoru, raději jej nasekejte nebo nastrouhejte. Pro dětskou verzi je můžete nakrájet na kolečka. Směs naložte do zavařovací sklenice a zalijte jej medem. Pokud máte med zkrystalizovaný, rozpusťte ho ve vodní lázni. Sklenici uzavřete a uložte ji do chladu.

Jak sirup konzumovat

Po třech dnech můžete začít sirup používat. Můžete ho konzumovat jako čaj, tedy že jednu čajovou lžičku směsi vložíte do hrnečku a zalijete horkou vodou, tak samotný. Dejte si však pozor, abyste olíznutou lžičku nevrátili zpět do skleničky. Sirup by se vám mohl zkazit. Vždy tedy používejte čistou lžičku.

