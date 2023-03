Zamotejte zázvor do těsta a vznikne vám neuvěřitelná věc

Zázvorový oddenek je součástí různých čajů a vyprošťováků proti chřipce. Ale už jste ho někdy přidávali do těsta?

Někdo ho miluje, jiný zase nenávidí. Zázvor je zelenina, která má svou typickou štiplavou chuť i aroma. A právě díky tomu ji pekaři či cukráři používají jako jednu z vítaných přísad do svých koláčů, moučníků a dezertů. Zázvor totiž chuť pečiva příjemně osvěží. Hodí se především do těsta na jablečné koláče, které tím získá zajímavou kořeněnou chuť. Nevěříte? Přesvědčte se sami. Připravili jsme pro vás skvělou jablečnou mňamku se zázvorem.

Tady je recept. Upečte si výborný koláč s jablky a zázvorem. Na videu je postup krok za krokem:

Potěšení z pekáče

Ve větší míse smíchejte 1 hrnek hladké mouky, 1 lžičku skořice, 1 lžíci sušeného zázvoru a prášek do pečiva. Oloupejte 1 větší jablko, nakrájejte ho na malé kousky a nechte stranou. Mezitím vložte do mixéru ¾ šálku másla, 1 hrnek hnědého cukru a mixujte tak dlouho, než se z obou přísad vytvoří krém. Do něj pak ještě přihoďte 3 vejce a nakonec i moučnou směs, která vytvoří konzistenci litého těsta. Do rozmixované masy jemně vmíchejte nakrájená jablka, citronovou kůru a znovu všechno zapracujte tak, aby vzniklo jedno kompaktní těsto.

Zázvor si dobře rozumí s jablky. Zdroj: Profimedia

Další jablečná vlna

Připravené těsto navrstvěte do menšího pekáčku nebo formy, kterou jste předtím vyložili pečicím papírem. Vložte do předehřáté trouby a pečte na 180 °C asi 10 minut. Mezitím oloupejte a okrájejte dvě jablka. Nařežte je na půlměsíce a ozdobte jimi povrch koláče. Nakonec moučník pocukrujte a vraťte do trouby. Po 20 minutách by měl být koláč už hotový.

Jablečný koláč se zázvorem si oblíbí celá rodina. Zdroj: Profimedia

Kam ještě je dobré přidat zázvor:

Výborně se hodí do perníkového těsta, které provoní a dodá mu lehce štiplavou chuť.

Přidat zázvor můžete i do kynutého těsta. Zlepšíte tak jeho stravitelnost!

Máte rádi lívance? Pak do lívancového těsta přidejte trochu sušeného nebo čerstvého zázvoru. Sladké placky budou chutnější a voňavější.

Zázvor můžete přihodit i do piškotového těsta, které příjemně okoření a zvláční.

Místo čerstvého závzoru můžete na pečení použít i sušený. Zdroj: Profimedia

