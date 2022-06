Domácí zázvorové pivo: Výroba je snadná a je to osvěžující zdravotní zázrak

K horkým letním dnům bezesporu patří i výroba domácích limonád, které kromě toho, že dokonale osvěží, ještě lépe chutnají. Možností máte hned několik. Pokud už vás ale omrzely klasické ovocné limonády, zkuste si připravit lahodné zázvorové pivo. Nejenže pohladí vaše chuťové pohárky, ale také vaše tělo zásobí důležitými vitamíny a minerály.

Zázvor mají mnozí spojený hlavně s obdobím podzimu a zimy, kdy spousta lidí bojuje s nachlazením. Kromě horkého čaje z něj ale můžete udělat i dokonalé zázvorové pivo, které zase oceníte převážně během horkých dnů. Toto lahodné letní osvěžení je zároveň naprostým zdravotním zázrakem.

Zázvor a jeho vliv na zdraví

O tom, že je zázvor superpotravinou, není pochyb. Obsahuje vitamíny A, C, E a také vitamíny ze skupiny B, z minerálů jsou v něm zastoupeny sodík, hořčík, draslík a také železo. Pravidelná konzumace zázvoru vede k posílení obranyschopnosti lidského organismu, což se hodí nejen v zimě, ale také v létě, kdy jsme často vystaveni teplotním změnám způsobeným klimatizací. Zároveň zázvor slouží jako antioxidant, působí protizánětlivě a dokáže ulevit od bolesti. Podporuje trávení, zbavuje bolestí žaludku, anebo nevolností v těhotenství a má pozitivní vliv na kardiovaskulární systém.

Zázvorové pivo pak má ještě více pozitiv. Snoubí totiž jak blahodárné účinky zázvoru, tak pivních kvasnic. Ty jsou bohaté na bílkoviny a jsou zdrojem vitamínu B. V létě tak prakticky jen stěží najdete lahodnější a zdraví prospěšnější nápoj na osvěžení, než je zázvorové pivo.

Domácí zázvorové pivo

Budete potřebovat:

2 citrony

500 gramů cukru krystal

5 litrů čisté vody

30 gramů čerstvého zázvoru

asi jednu lžičku pivních kvasnic

Postup:

V první řadě si oloupeme a nastrouháme zázvor. Citrony rozřízneme a důkladně vymačkáme, abychom získali co nejvíce šťávy. Následně vložíme nastrouhaný zázvor do velké mísy nebo hrnce, promícháme jej s cukrem a zalijeme ho pěti litry horké vody. Všechno společně dobře promícháme a necháme zázvor krátce louhovat. Pak přilijeme všechnu citronovou šťávu a počkáme, dokud připravená směs nezchladne na pokojovou teplotu.

V menší nádobě smícháme pivní kvasnice s vlažnou vodou a vyčkáme asi 4 minuty, než kvasnice přijdou k životu. Pak je vmícháme do připravené směsi, důkladně promícháme a necháme pivo při pokojové teplotě stát 24 hodin. Nakonec pivo přecedíme a nalijeme do ideálně sterilizovaných lahví přes jemné plátno tak, aby od hrdla zůstaly alespoň 3 centimetry volného místa na tvořící se oxid uhličitý. Následně láhve uložíme do chladu. Zázvorové pivo podávejte vždy dobře vychlazené, případně ještě s pár kostkami ledu.

Zázvorová limonáda

Pokud si chcete užít všech benefitů zázvoru, ale toužíte po tom připravit si zcela nealkoholický nápoj, vyrobte si zázvorovou limonádu.

Budete potřebovat:

400 mililitrů vody

2,5 lžíce medu

60 gramů čerstvého zázvoru

1 citron

Postup:

Zázvor si oloupeme a nastrouháme najemno. Dáme jej do hrnce a zalijeme 400 mililitry vroucí vody. Necháme zázvor asi 10 minut louhovat a pak obsah hrnce scedíme. Výluh promícháme s medem, případně třtinovým cukrem, a přilijeme do něj šťávu z jednoho celého citronu. Takto nám vznikne prakticky sirup, se kterým můžeme dál pracovat. Zcela vychladlý koncentrát skladujeme v chladničce.

Když nás pak přepadne chuť na limonádu, nalijeme do sklenice nejdříve koncentrát podle chuti a dolijeme jej perlivou vodou. Můžeme přidat ještě pár kostek ledu a také několik lístečků máty. A pak už jen vychutnáváme.