Zbylá Vám bramborová kaše a nechcete ji vyhodit: 4 vynikající způsoby, co s ní

Neodhadli jste množství bramborové kaše k obědu a ohřívanou jí už nechcete? Rozhodně jí nevyhazujte! Připravte z ní další lahůdky, třeba k večeři. Máme pro vás 4 recepty!

Bramborová kaše je taková česká klasika, kterou mají v oblibě hlavně děti. Hodí se ke spoustě pokrmům, jak masových, tak nemasových. Myslím, že nikoho nemůže urazit ani kaše s párkem.

Zbylou bramborovou kaši můžete smažit nebo třeba zapéct. A rodina ani v nejmenším nebude tušit, že je to vlastně zbytek z oběda.

Bramborová kaše se dá zpracovat! Zdroj: Profimedia

Bramborové placičky z kaše

Co budete potřebovat:

bramborová kaše

hrubá mouka

vajíčko

tvrdý sýr

koření na mleté maso

sůl

uzenina

Postup: nastrouhejte si sýr, nakrájejte uzeninu. Do vychladlé kaše zamíchejte vejce, uzeninu, sýr, koření na mleté maso a zahustěte moukou. Podle potřeby osolte. Vznikne vám těsto (musí být tvárné), z kterého udělejte menší placičky. Smažte na oleji dozlatova. Po placičkách se jen zapráší, nemusíte mít obavy.

Sýrové lívance ze zbylé kaše

Ingredience:

kaše

100 g nivy

stroužek česneku

kousek pórku

100 ml mléka

pepř

sůl

hrubá mouka

2 vejce

olej na smažení

Jak na to: do misky dejte kaši a šlehejte s vajíčky. Dále přilijte mléko a po troškách přidávejte nastrouhanou nivu, rozdrcený česnek a nakrájený pórek. Zahustěte moukou, aby těsto bylo podobné bramborákovému. Osolte a opepřete dle chuti a nechte těsto odpočinout. Po půl hodince promíchejte, zkontrolujte hustotu a chuť, pokud něco nevyhovuje, těsto upravte.

Zbývá už jen rozžhavit sporák a hodit na pánev. Smažte po obou stranách dozlatova.

Bramborové placky, nezbude ani jedna! Zdroj: Profimedia

Krémová polévka

Máte pravdu, zní to dost podivně. Ale zkuste jí a uvidíte jak je dobrá.

Suroviny:

kaše

máslo

mléko

cibule

olej

tymián - čerstvý

stroužek česneku

voda (lépe vývar)

Postup: cibuli si nakrájejte najemno, rozdrťte česnek. Do hrnce hoďte máslo s olejem a opečte česnek s tymiánem. Cca po dvou minutách tymián vylovte z hrnce a přidejte k česneku cibuli, kterou nechte zesklovatět. Poté přidejte bramborovou kaši, mléko, vývar a míchejte, nakonec osolte a opepřete. Tuto směsici přibližně 10 minut zahřívejte. Rozmixujte polévku a podávejte!

Bramborová polévka s krutony Zdroj: Profimedia

Zapečená kaše

Co si připravit:

2 vejce natvrdo

8 plátků anglické slaniny

strouhaný sýr

půl kila kaše

Jak postupovat: vejce si nakrájejte na plátky. Kaši dejte do vymazaného pekáčku. V kaši vytvořte prohlubeniny, do kterých dejte slaninu a plátek vejce. Povrch zasypte sýrem a dejte do trouby zapéct.

