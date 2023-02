Zbyly vám bílky? Naše babičky z nich dělaly fantastickou buchtu jako obláček

Nemalé množství receptů si žádá použití samotných žloutků, které těstům dají krásnou barvu a také plnou chuť. Zbylé bílky se pak vyšlehávají ve sníh, aby byl moučník nadýchaný i bez kypřicího prášku. Jenže se často stává, že ony bílky nejsou v daných receptech využity vůbec. Jak je tedy následně zužitkovat, aby nepřišly nazmar? Udělejte z nich třeba lehoučký bílkový chlebíček.

Zdroje: YouTube.com, recepty.cz, toprecepty.cz

Bílky mají v kuchyni poněkud nevýhodnou pozici. Narozdíl od žloutků totiž do spousty pokrmů nepatří, a tak často vyvstává otázka, co s nimi udělat, aby zbytečně nekončily v odpadcích. Možností je naštěstí hned několik. Lze z nich vykouzlit nadýchané sněhové pusinky nebo bílkový chlebíček, který je až neuvěřitelně jemný a lehký.

Jak uchovat bílky

Když se pustíte do pečení nějaké buchty nebo koláče, které obsahují jen žloutky, asi netoužíte zrovna po tom pustit se ihned do dalšího receptu, jež si žádá naopak pouze bílky. Rozhodně se tedy vyplatí bílky schovat „na potom” a mít je po ruce, kdykoliv se to hodí. Konzervace je velmi jednoduchá.

Vaječné bílky lze použít do celé řady pokrmů. Hlavně těch sladkých. Zdroj: shutterstock.com

Pokud víte, že budete s bílky pracovat během několika málo následujících dní, dejte je do uzavíratelné nádoby a uložte je do chladničky. V té vydrží čerstvé asi týden.

Jestliže pro ně ale nebudete mít využití minimálně několik týdnů, dejte je zamrazit. Zmražené vydrží až rok. V případě potřeby je nechte jen postupně rozmrazit v chladničce do druhého dne a můžete je směle používat.

Jak využít bílky

I když se možná zdá nemožné najít recept, který by obsahoval namísto celých vajec jen bílky, možností je celá řada. Snad nejznámější jsou sněhové pusinky. Ty jsou ale poměrně dost sladké, a tak nemusí být každému po chuti. Čím ale rozhodně uděláte všem doma radost, je lehoučký bílkový chlebíček. Je až směšně jednoduchý na přípravu a přitom chutná úžasně.

Vyšlehané bílky s cukrem můžete použít na sněhové pusinky či jako základ na bílkový chlebíček. Zdroj: Shutterstock

Bílkový chlebíček

Podrobný postup najdete ve videu:

Na bílkový chlebíček si do mísy nalijte 6 bílků, přidejte špetku soli a začněte šlehat na nejvyšší otáčky. Jakmile začne sníh tuhnout, postupně do něj zašlehejte 100 gramů moučkového cukru. Když máte hotový sladký sníh, velmi opatrně do něj vmíchejte 150 gramů namletých lískových oříšků a také 60 gramů hrubé mouky. Nakonec do těsta ještě zašlehejte 50 gramů rozpuštěného, avšak vychladlého másla.

Do těsta můžete přidat i další komponenty dle své fantazie i chuti. Chlebíček bude skvělý i například s borůvkami nebo malinami.

Těsto nalijte do vymazané a vysypané formy na biskupský chlebíček a dejte jej péct do trouby vyhřáté na 165 stupňů Celsia. Chlebíček pečte do doby, dokud nebude na povrchu růžový. Případně můžete stav propečení zkontrolovat ještě známým trikem se špejlí. Chlebíček nechte zcela vychladnout a vyklopte jej z formy. Můžete jej jen tak poprášit moučkovým cukrem a podávat. Úžasný ale bude i v případě, kdy jej polijete rozpuštěnou čokoládou a ozdobíte nasekanými ořechy.

TIP: Z bílkového chlebíčku si snadno vyrobíte i slaďoučké suchary. Stačí ho nakrájet na tenčí plátky a ty dát vysušit do trouby vyhřáté na 50 stupňů Celsia.