Co se v mládí naučíš jíst, to jíš zbytek života… Toto přísloví platí i v případě konzumace sladkých pokrmů. Podle statistik Češi nemají rádi žádné zvláštní inovace a jsou věrní tomu, co znají z domova. Mezi nejoblíbenější moučníky patří klasicky bábovka… A pak různé formy litých nebo kynutých koláčů, piškotová roláda, štrúdl nebo perník. Kouzlo těchto nadýchaných dobrot ke kávě spočívá v jejich čerstvosti a šťavnaté chuti. Ta se ale postupem času vytrácí…

Skladujte chytře

Stará dobrá rada našich babiček proto zněla – aby koláč zůstal dlouho čerstvý, měl by se skladovat v uzavřené dóze s kouskem jablka… Jiná rada hospodyněk odkazovala na ponechání koláče v chladném sklepě nebo jeho následném zakrytí. Ochranku jídla proti kyslíkové zkáze by měla zajistit klasická potravinová folie na povrchu pekáče nebo skleněný poklop. Pokud jste ale tuto možnost „koláčové záchrany“ prošvihli, máme pro vás pár tipů, jak využít okoralé zbytky sladkého pečiva.

Dejte ho rozpéct

Říká se, že s okoralým koláčem není všem dnům konec. Spousta zkušených hospodyněk dokáže i několikadenního „tvrďáka“ probrat k životu. Zkuste to také: Potřete povrch koláče mlékem nebo na něj dejte pár plátků másla. Nakonec pekáč umístěte do trouby a nechte ho dokonale prohřát. Bude křupavý, skoro jako čerstvý.

Udělejte korpus nebo kuličky

Pokud se vám nechce už koláč rozpékat, můžete z něj vyrobit jinou mňamku. Třeba korpus na slavný koláč cheesecake. Jak na to: Nastrouhejte ztvrdlý koláč. Drť smíchejte s mletými ořechy, mákem, ovesnými vločkami, vanilkovým cukrem, trochou rumu, máslem a vlažnou vodou. Ze stejné hmoty můžete vyrobit i lahodné kuličky ke kávě.

