Jak udělat tu nejzdravější bramborovou kaši: Je to pochoutka a lék na střeva

Bramborová kaše (alias brkaše) je oblíbenou přílohou dětí i dospělých. Jak můžete tuto jednoduchou přílohu povýšit na lék, který pomůže vašemu tělu?

Ačkoliv na to nevypadá, bramborová kaše má leccos za sebou. Její příběh se píše už od poloviny 17. století. Tehdy pruští vojáci zajali francouzského lékárníka Antoine-Augustina Parmentiera a jako válečnému zajatci mu dali jedinou potravinu – brambory.

Což o to, z dnešního pohledu o nic nešlo. Ale tehdy byly brambory zakázané a používaly se výhradně jako krmivo pro dobytek. Navíc se o nich tradovalo, že způsobují malomocenství. Jenže co měl lékárník dělat? Z něčeho žít ve vězení musel. A tak přijal za vděk těmi nenáviděnými brambory.

Krmení pro dobytek

Zprvu to vypadlo jako pozvolný rozsudek smrti. Vězeň, který jí závadnou potravinu, stejně na ni za chvíli zemře. Jenže Parmentier zjistil, že bramborové hlízy vůbec nejsou škodlivé. Naopak, obsahují prospěšné látky a při vhodné úpravě dokážou být i docela chutné. Proto jakmile byl na konci války propuštěn z vězení, okamžitě se rozhodl, že bramborám pověst spraví. Jak to udělal?

Jednoduše začal propagovat různé bramborové pokrmy. A popravdě nebyl jediný. Bramborám přišla na chuť i anglická autorka kuchařek Hannah Glasse, která své čtenáře vyzývala k tomu, aby oloupali brambory a rozmačkali je spolu s máslem, mlékem a solí.

Brambory bývaly ve Francii zakázané. Zdroj: Profimedia

Zrušení zákazu brambor

Ten, kdo to vyzkoušel (a kupodivu přežil), se stal milovníkem brambor. Pozvolná osvěta změnila veřejné mínění a ve Francii byly v roce 1772 brambory opět zlegalizovány. Souhlas s jejich konzumací udělily i další země, například Anglie a Irsko.

V době, kdy obě země válčily proti sobě, byly brambory (coby podzemní zelenina) jednou z plodin, která při tom vojenském šílenství přežila a stala se jednou ze základních potravin zejména Irů. Říká se, že by bez bramborové kaše se zelím (které něžně říkají Colcannon) válku s Angličany nepřežli. Tak vidíte, kdo by čekal takový příběh od rendlíku s bramborovou kaší?

Do zdravé kaše patří i olomoucký tvarůžek. Zdroj: Profimedia

Bramborová kaše jako lék

Jak připravit zdravou bramborovou kaši, která prospívá zdraví střev, se podívejte ve videu:

Bramborová kaše je u nás v Čechách oblíbená a jí se po kilech. Bohužel ačkoliv jde o zeleninovou směs, není zase tak výživná, jak se zdá. Sice obsahuje nepatrné množství vitaminu C, ale hlavně je plná škrobu, který „jde na tloušťku“.

Proto zkuste dnes udělat bramborovou kaši trochu jinak – zdravěji. Jak na to? Připravte si uvařené brambory ve slupce, vaničku odtučněného tvarohu a jedny olomoucké tvarůžky. Nejdříve brambory oloupejte a poté vyšlehejte společně s vaničkou tvarohu a tvarůžky. Hotovou kaši pokapejte dýňovým olejem a ozdobte dýňovými semínky. Je to dobrota! Tahle verze bramborové kaše dá tělu hodně vitaminů, minerálů, a navíc podpoří i metabolismus a zdraví vašich střev. A to za pokus stojí.

