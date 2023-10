Máte mlsný jazyk, ale nechcete ztloustnout? Tento recept je pro vás jako dělaný! Je středně sladký a nevyužíváte v něm mouku ani troubu. Tento dezert je velice lehký na přípravu a můžete jej jíst kdykoliv chcete. Nepřiberete ani kilo, podívejte.

Výtečný a zdravý dezert pro celou rodinu. Těsto se tvoří z ovesných vloček, které neobsahují žádný lepek. Co ale obsahují, je velké množství vitamínů a látek prospěšných pro vaše tělo. Vitamín D je nesmírně důležitý pro zdravý růst kostí. Ovesné vločky jsou skvělým zdrojem energie a živin. Osahují antioxidanty, které mají na starost zdraví vašich buněk a vlákninu, která se zase stará o vaše střeva. Jak si tento zdravý dezert připravit? Je to snadné.

Video návod na tento výtečný recept najdete na Youtube kanále Oblíbené dezerty:

Zdroj: Youtube

Ovesné vločky na začátek

Do mixéru vhoďte 125 gramů ovesných vloček a důkladně rozmixujte, aby měly práškovou konzistenci. Nasypte do misky. Nyní si vemte k ruce 180 gramů datlí a vyjměte z nich všechna semínka. Nalijte do nich vařící vodu a nechte odstát čtvrt hodinky. Po 15 minutách z misky vylijte všechnu vodu, aby vám zbyly jen odpařené datle. Nyní se vám z nich bude lépe odebírat kůra.

Datle bez slupek vhoďte do mixéru. Přidejte k nim špetku soli a vanilinu. A pak dvě lžíce arašídového másla. Tuto směs rozmixujte. Až vám vznikne lehce oranžová hmota, jednu polovinu vaší datlovo arašídové pasty dejte do rozmixovaných ovesných vloček a rukama rozemněte. Mělo by vám vzniknout těsto s texturou prášku z vloček.

Ovesné vločky vám dodají energii a živiny potřebné pro vaše tělo.

Namísto pečení nechte chladit

Těsto vložte do čtvercové formy o rozměrech 15x15 centimetrů. Pomocí pěsti či skleničky ho uhlaďte a odeberte formu. Na něj rozetřete zbývající polovinu arašídovo-datlové pasty.

Nyní si připravte misku s 60 gramy arašídů a 50 gramy lískových ořechů. Promíchejte a vysypte na těsto s pastou. Rozprostřete arašídy a ořechy tak, aby byly po celé ploše těsta. Dejte do mrazáku na 20 minut.

Arašídové máslo se vám v tomto lahodném dezertu bude rozpouštět na jazyku.

Přidejte čokoládu a máte hotovo

Nyní váš výtvor rozkrájejte na šest menších dílku. Třikrát podélně a dvakrát vertikálně. Poté si připravte 90 gramů hořké a 90 gramů bílé čokolády. Přidejte ke každé dvě lžíce rostlinného oleje a nechte roztát. Vaše zdravé dezerty polijte čokoládou. 3 kousky bílou a tři kousky hořkou, aby vám to barevně pěkně ladilo. Dejte dezerty na 15 minut chladit a máte hotovo. Vytvořily jste jemný, vyvážený dezert, který můžete konzumovat kolikrát denně chcete a stejně nepřiberete.

Zdroje: www.ochutnejorech.cz, jimezdrave.cz