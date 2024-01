Uzobávat cukroví o Vánocích je slast. Ale ty následky! Pokud si chcete ohlídat váhu, máme pro vás tip na vánoční sladkosti, po kterých neztloustnete ani deko…

Podle statistik průměrný Čech přibere po Vánocích 0,5 – 3 kilogramy váhy. Ostatně, není se čemu divit. Sezení u televize doplněné neustálým přísunem sladkostí, chlebíčků, řízků či jiných pochutin, si vybere svou daň. A když k tomu ještě připočítáte alkohol, který je sám o sobě kalorickou bombou, není se čemu divit. Výživoví terapeuti proto všem milovníkům Vánoc doporučují proložit sváteční chvíle u pohádek nějakou tou svižnou procházkou. A když už jde o cukroví, tak raději zvolit zdravější variantu sladkostí. Tady je malá inspirace…

Žitné perníčky

Jsou voňavé, chutné a na rozdíl od těch z klasické pšeničné mouky vás i nadlouho nasytí. Dopřejte si je ve velkém. Jak na to: V kuchyňském robotu smíchejte 400 g hladké žitné mouky, 150 g másla, 4 vejce, 100 g javorového sirupu, 140 g třtinového cukru, 100 g mletých vlašských ořechů, 2 lžíce perníkového koření a 1 lžičku jedlé sody. Vzniklé vláčné těsto zabalte do fólie a nechte v lednici přes noc odpočívat. Poté z něj vyválejte 3 milimetry silnou placku. Z ní pak vykrajujte různá kolečka, stromečky, měsíčky, hvězdičky… Všechny kousky dávejte na pekáč vyložený pečícím papírem. Cukroví pečte v předehřáté troubě na 180 °C asi deset minut. Upečené perníčky nechte vychladnout a ozdobte bílkovou polevou.

close info Profimedia zoom_in Perníčky z žitné mouky jsou zdravější variantou.

Vanilkové rohlíčky

Rakušané toto cukroví každoročně pečou jako vzpomínku na vyhraný boj proti nájezdným Turkům. Málokdo ale ví, že rohlíčky vlastně měly znamenat „měsíčky“ (tedy půlměsíčky) – symbol muslimské víry. Dnes toto cukroví patří mezi nejoblíbenější a vy si ho můžete dopřát ve zdravější variantě. Jak na to: V robotu zpracujte 300 g špaldové mouky, 200 g másla, 100 g vlašských ořechů (pokud nemáte, můžete použít i mandle), 2 žloutky, 1 vanilkový lusk a 60 g třtinového cukru. Těsto rozdělte na deset dílků a z každého vyválejte váleček. Z něj pak malé kousky dejte na plech ve formě rohlíčků. Vanilkové cukroví pečte v předehřáté troubě 180 °C zhruba 15 minut.

close info Profimedia zoom_in Vanilkové rohlíčky ze špaldové mouky jsou chutné.

Kokosové kuličky s rýží

Jsou rychle hotové a hodně dobré! Jak na to: Předvařte 180 g rýže a nechte ji vychladnout. Smíchejte ji s 60 g medu, 40 g strouhaných mandlí, 50 g strouhaného kokosu a 1 lžičkou vanilkového extraktu. Hmotu uložte na hodinu do lednice a vytvarujte z ní kuličky, které následně obalte v kokosové moučce. Hotové cukroví skladujte v lednici. Sní se co by dup!

