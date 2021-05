Jak připravit zdravé palačinky, aby byly zároveň symfonií chuti?

Palačinky samy o sobě nejsou až tak nezdravé. V základním receptu nám může vadit snad jen bílá mouka a tuk na pánvi. Co však palačinky promění v hotovou kalorickou bombu, jsou sladké náplně a šlehačka na ozdobení. Jak mlsat zdravěji a v souladu s plánem ztenčit tělo do plavek?

Palačinkové těsto

Do palačinek tradičně patří vejce, mléko a mouka, případně i špetka prášku do pečiva, pokud je chcete mít nadýchanější. Poměry se v každém receptu liší a každý milovník palačinek má své osvědčené. Výsledné těsto by nemělo být vodové ani příliš husté, ze sběračky by se mělo táhnout podobně jako čerstvě uvařený horký puding.

Palačinky z ovesných vloček

Jakmile se naučíte odhadnout správnou konzistenci palačinkového těsta od oka, bude pro vás jednoduché experimentovat s různými přísadami i bez potřeby přesných receptů. Bílou mouku můžete nahradit třeba rozmixovanými ovesnými vločkami a přisypávat je do směsi mléka a vejce tak dlouho, dokud těsto nezíská požadovanou hustotu.

Ovesné vločky jsou skvělým zdrojem vlákniny, bílkovin a vitamínů skupiny B, a navíc obsahují notnou porci železa a vápníku. Miska ovesných vloček denně učiní s vaším organismem divy – dodá mu energii, ozdraví pokožku, zpevní vlasy i nehty a posílí imunitu. Potravina je velmi vhodná také pro děti a palačinky představují perfektní způsob, jak ji do jejich stravy propašovat. Rozdíl v chuti téměř nepoznají.

Palačinky s tvarohem a sušeným ovocem Zdroj: Shutterstock.com

Nebojte se vajec ani mléka

Pokud nemáte na bílkovinu kravského mléka přímo alergii, je zbytečné mléko v palačinkách nahrazovat rostlinným. Mohli bychom vést dlouhou diskuzi na téma, zda je zdravější plnotučné nebo nízkotučné, ale pro účely článku ji zkrátíme a jen shrneme základní argumentaci obou stran: zatímco plnotučné mléko logicky obsahuje více tuku, jeho odtučněná verze je ochuzena o nějaké ty vitamíny rozpustné v tucích. Vyberte si tedy sami, čemu dáte přednost, a případně zvolte zlatou střední cestu v podobě mléka polotučného.

Obávat se nemusíme ani dříve démonizovaných vajíček, vědci se dnes už shodují v názoru, že jde o vysoce stravitelnou potravinu s vyváženým obsahem prospěšných látek, a dokonce ani nezvyšují hladinu nebezpečného cholesterolu. Jedno až tři vejce denně nám podle výzkumů nijak neublíží.

Jak vymastit pánev

Palačinky by rozhodně neměly na pánvi plavat. Na každou stačí necelá lžíce oleje, kterou necháte řádně rozpálit a roztéct po celé ploše pánve. Skvělým pomocníkem je olej ve spreji; jakmile jím pánev postříkáte, nic se k ní nepřichytí, a množství tuku je zároveň sraženo na minimum.

Palačinky lze osladit medem a banánem. Zdroj: Shutterstock.com

Čím palačinky naplnit

Protože se palačinkového těsta zásadně nepřidává cukr, můžeme palačinky podávat i naslano – třeba se špenátem a ovčím sýrem. Pokud z nich chceme vytvořit sladký, a přitom stále zdravý dezert, je možné je naplnit například bílým jogurtem, ve kterém jsme rozmixovali banán. Chuť perfektně doladí sezonní ovoce – teď to budou jahody, později v létě maliny, rybíz, borůvky a ostružiny.

Skvělou sladkou náplní je také bílý tvaroh smíchaný se lžící medu. Doplňte ho čerstvými meruňkami a posypte špetkou skořice. Božskou chuť takových palačinek si každý zamiluje a těžko uvěří, že se v nich neskrývá nic nezdravého.

