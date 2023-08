7 denní jídelníček pro srdcaře a tlakaře: Už po týdnu pocítíte velkou úlevu

Lidé s onemocněním srdce a vysokým tlakem by měli dbát na to, co jedí obzvlášť a rozhodně se řídit dietním doporučením. Volba potravin je velmi důležitá a s největší pravděpodobností se nevyhnete i nějakému omezení. Přesto nemusíte zoufat. I tak si můžete dopřát skvělá jídla a jako bonus pocítíte výraznou úlevu. Pojďte se inspirovat sedmidenním jídelníčkem.

Změny v jídelníčku vás pravděpodobně neminou. Lekat se ale nemusíte. Možná bude vaše strava dokonce pestřejší a mnohem lahodnější. Jednoduše konzumujte více zeleniny a přidejte i ovoce. Snažte se zařadit rybu do jídelníčku alespoň dvakrát týdně. Už dávno neplatí, že je dražší než kvalitní hovězí maso, pokud tedy nesaháte po nejlepším tuňákovi na sushi. Mezi lahodné ryby a cenově dostupné patří například pstruh, nebo ještě šťavnatější siven. Občasně si můžete dopřát i lososa. Nekupujte tučné mléčné produkty a zkuste se vyhýbat nasyceným tukům. Omezte smažení a vyhýbejte se smaženým pokrmům. Nedosolujte, raději volte vhodné bylinky a vyhýbejte se přesoleným uzeninám. Zkuste zařadit do jídelníčku víc celozrnných produktů a luštěnin. Odlehčete cukry Dobré je vyhýbat se velmi sladkým jídlům. Není nutné škrtit příjem sacharidů na minimum, rozhodně je ale dobré volit ty vhodné sacharidy. Malý návod najdete na videu: Nízkosacharidová strava nemusí nutně znamenat restrikci sacharidů na minimum. Raději se zaměřte na komplexní sacharidy. Dezerty pečete z celozrnné mouky a uberte na množství přidaného cukru. Nemusíte se zabývat náhražkami. Umělá sladidla do zdravého jídelníčku nepatří. A jak na slibovaný jídelníček? Je tu: Polévka z červené čočky je opravdová lahůdka. Zdroj: Shutterstock Pondělí

SNÍDANĚ: Toust s vaječnou pomazánkou z žervé a ředkvičky. SVAČINA: Hrst borůvek s lžící jogurtu. OBĚD: Polévka z červené čočky a batátů. SVAČINA: Mrkvový salát. VEČEŘE: Filet z tresky, jeden středně velký brambor pečený ve slupce, pečená zelenina.

Úterý

SNÍDANĚ: Ovesná kaše se skořicí, jahodami, jogurtem a lžičkou mandlových lupínků. SVAČINA: Jablko. OBĚD: Hovězí nudličky s trochou fermentované sójové omáčky, zelené fazolky, brokolice, pórek a celozrnná rýže. SVAČINA: Kefírové mléko bez příchutě. VEČEŘE: Cuketa plněná mletým masem v rajčatové omáčce sypaná sýrem. Do náplně se dají použít různé druhy masa, použijte libové vepřové, hovězí, nebo i kuřecí. Zdroj: Autor: Anna Shepulova / Shutterstock.com Středa

SNÍDANĚ: Skyr, maliny, pražené ovesné vločky, pekanové ořechy. SVAČINA: Toust se šunkou. Cherry rajčata. OBĚD: Odlehčené kuře na smetaně s kořenovou zeleninou a celozrnnými těstovinami. SVAČINA: Okurkový salát. VEČEŘE: Masové karbanátky s kapustou. Zeleninový salát. Čtvrtek

SNÍDANĚ: Opečený toust s rajčetem, mozzarellou a bazalkou. SVAČINA: Ovocný salát z melounu a jablka. OBĚD: Filet lososa pečený v papilotě. Teplý salát z černé čočky a zeleniny. SVAČINA: Pomeranč. VEČEŘE: Zeleninová polévka se sýrovými tousty. Do čočoy můžete zamíchat libovolnou zeleninu. Skvěle ladí s řapíkatým celerem, mrkví, nebo paprikami a cibulkou. Zdroj: Shutterstock

Pátek

SNÍDANĚ: Bylinková omeleta ze svou vajec. Salát a nasucho opečený toust. SVAČINA: Hrst borůvek a lžíce tvarohu. OBĚD: Porce kuřete pečeného na bylinkách, nové brambory vařené ve slupce. Okurkový salát. SVAČINA: Špalíky papriky s jogurtovým dipem. VEČEŘE: Francouzský tuňákový salát niçoise.

Sobota

SNÍDANĚ: Kousek cuketového perníku, bílý jogurt. SVAČINA: Půl středního manga. OBĚD: Luštěninové těstoviny s cuketovou omáčkou s citronem. SVAČINA: Půl cottage sýru. VEČEŘE: Hrášková polévka s máslovými krutony. Do polévky můžete klidně použít mražený hrášek. Je stejně kvalitní jako ten čerstvý. Zdroj: Shutterstock Neděle

SNÍDANĚ: Pohankové lívance, skyr a borůvky. SVAČINA: Půl celozrnné kaiserky s ředkvičkovou pomazánkou. OBĚD: Odlehčená svíčková omáčka zahuštěná jen kořenovou zeleninou. Karlovarský knedlík. SVAČINA: Zeleninové špalíčky. VEČEŘE: Řecký salát. Rozhovor s Markétou Vlčkovou, lékařkou a členkou České mykologické společnosti, si poslechněte v podcastu iReceptář do ucha přímo TADY: Čtěte také: Desetiminutová letní cuketová buchta. Hotová bleskem a rozplývá se na jazyku Čtěte také: Jednoduchý jídelníček na 30 dní pro letní hubnutí. Zkuste ho, je skvělý Zdroje: www.cpzp.cz, www.eatingwell.com, aktin.cz