Chytré triky šéfkuchařů, jak snadno loupat a krájet zeleninu

Při sledování kuchařských pořadů amatér často žasne, jak rychle dokáží profesionální kuchaři připravovat suroviny. Nakrájet cibuli, mrkev či okurku je pro ně hračka na pár vteřin. Lze něčeho podobného dosáhnout i doma? Samozřejmě, jen to chce trochu cviku a naučit se několik užitečných triků. Tady jsou některé z nich.

Sledujete někdy v televizi britského sympaťáka Jamieho Olivera, když dělá své slavné super rychlé recepty? Během patnácti minut dokáže vykouzlit dvě, někdy i tři jídla. Jak je to možné, když vám by stejně dlouhou dobu trvalo jen nakrájet cibuli? Samozřejmě, že první část úspěchu je mnoho let praxe, které za sebou má, a přirozeně také trocha talentu. Druhou část ale tvoří umění, které se naučil ve škole a potom od šéfkuchařů, pro které jako mladý kuchtík pracoval. A když se to naučil Jamie Oliver, proč byste se to nemohli naučit také? On své triky rád ukazuje, takže se stačí jen dívat. Nakonec, i další známí kuchaři jako Gordon Ramsey nebo Roman Paulus kdysi začínali.

Začnete výběrem nože

Kuchyňské nože vyžadují péči. Broušení je základem. Zdroj: profimedia.cz Právě Gordon Ramsey rád poznamenává, že tupý nůž dokáže dobře uříznout jenom jednu věc – prsty kuchaře. První zásadou je tedy vždy si nůž před krájením naostřit na ocílce, případně kameni. Pokud používáte kvalitní nože, raději zapomeňte na různé ostřiče. Jsou jen způsobem, jak nůž zničit. Ale ani ostrý nůž nestačí, když vyberete špatný nástroj. Každá práce v kuchyni má totiž svůj typ nože. Pokud se budete snažit krájet mrkev vykosťovacím řeznickým nožem, výsledek bude zoufalý a vy nakonec také. Takže na krájení zeleniny vezměte buď nůž na zeleninu, velký šéfkuchařský, případně pokud si věříte, sekáček. Ten používají profesionálové hlavně v Asii a mnoho známých čínských a japonských šéfkuchařů přiznává, že za celou svou kariéru vlastně nevzali do ruky nůž. Ovšem naučit se to jako oni chce čas. Takže prozatím klidně zůstaňte u vhodného nože.

Cibuli neukrojte spodek

Takto ne. Dolní část cibule při loupání neodkrajujte Zdroj: SergeyPerm73 / Shutterstock.com Krájení cibule je takovou kuchařskou základní školou, potřebujete ji skoro ve všech jídlech a obvykle hodně. Zásadní rada zní, na krájení cibule si vezměte nůž s ostrou špičkou, tak aby čepel na konci stoupala nahoru. Druhá stejně důležitá rada zní – při loupání neuřízněte tuhý kus dole (tzv. podpučí). Gordon Ramsey dokonce radí nechat na cibuli i kořínky. Nicméně postačí zachovat tvrdou část ve spodní části cibule. Jakmile máte cibuli oloupanou, překrojte jí na polovinu. A právě v této chvíli začne být důležitá špička nože.

Jemné kostičky během chvilky

Na krájení cibule se nabízejí i různé pomůcky. Zdroj: Blachkovsky / Shutterstock.com Cibuli si položte tak, aby podpučí směřovalo od vás a začněte ji krájet na tenké plátky. Ale pozor, nikdy nesmíte doříznout až do konce. Pokud to uděláte, cibule se vám rozsype. Pomůže vám v tom nůž se špičkou otočenou nahoru i to, že v daném místě nedokrojíte. Když se vám to povede správně, cibule bude držet krásně pohromadě. Teď už jí jenom otočte o devadesát stupňů. Pokud chcete jemnější kostičky, udělejte jeden či dva horizontální řezy. Nyní už můžete nůž o čepel opřít a začít krájet. Pozor na prsty, měly by vždy směřovat od nože – Ondřej Slanina tomu říká „kuchařský dráp“. Dělejte dlouhé plynulé řezy, abyste maximálně využívali celou délku ostří. Za chvíli máte nakrájeno, a vlastně téměř bez slz. Když totiž zůstane cibule kompaktní, neuvolní se tolik aromatických šťáv.

Česnek zmáčknout a jde ze slupky sám

Stroužek si dejte na prkénko a zatlačte na něj naplocho nožem, nebojte se nůž na česnek přimáčknout dlaní. Zdroj: profimedia.cz Na loupání česneku má velmi dobrý trik Jamie Oliver. Stačí stroužek zmáčknout plochou stranou nože, až uslyšíte jemné křupnutí. Pak již jednoduše odkrojíte dolní tuhou část a česnek ze slupky vypadne sám. Podle Jamieho navíc česnek ani loupat nemusíte, pokud chcete používat lis na česnek. Slupky zůstanou v něm. Platí ale, že tím pádem uvízne v lisu i dost česneku. Takže je možná jednoduší jej oloupat a pak nakrájet. Postup je podobný, jako u veškeré další zeleniny. Vždy se snažte krájenou zeleninu rozříznout tak, aby vznikla rovná ploška. Ta bude dobře ležet na prkénku. A pak už je to snadné. Postupujte stejně jako u cibule – nejprve udělejte tenké plátky. Ty pak položte na bok a vytvořte nudličky, ze kterých již snadno uděláte kostičky.

Ať se mrkve nekoulí

U česneku bude třeba být hodně jemný, do jídla patří opravdu drobné kostičky. Naopak u mrkve či okurky si klidně můžete dovolit trochu větší kusy. I v tomto případě se ale vždycky snažte udělat si plošku, abyste mohli pohodlně nakrojit plátky. To třeba u válcové zeleniny jako mrkev či okurka znamená rozdělit je vždy na několik dílů podélně, a pak teprve začít krájet. Pokud vám náhodou vhodná ploška nevyjde, klidně si ji odkrojením malého kousku udělejte sami. Práci si tím velmi usnadníte.

Slupku brambor nakrojte

Brambory se dají připravovat i se slupkou Zdroj: Sea Wave / Shutterstock.com Ani loupání brambor už vás nemusí otravovat. Pokud vaříte brambory ve slupce a chcete je potom snadno oloupat, použijte tenhle drobný trik. Ještě než dáte brambory do vody, opatrně nařízněte slupku kolem dokola zhruba v polovině hlízy. Je třeba být jemní, opravdu byste měli proříznout jen slupku a vnitřek brambory nepoškodit. Když pak uvařené brambory slijete, slupka půjde stáhnout úplně jednoduše. Oloupat bramboru pak zabere snad jen sekundu.

