Geniální triky našich babiček: Uměly ze zeleniny připravit úžasné dobroty!

Odvykli jste si připravovat zeleninu a zeleninová jídla? Chcete si připomenout různé fígle a triky, jak se zelenina připravovala dřív? Jídla podle docela jednoduchých receptů chutnávala jinak. Čim to ale bylo?

Jednoduchá zeleninová jídla

Jíte zeleninová jídla? Dnes je masa všude dost, nejen uzenin, ale červeného i bílého masa. Je jen otázkou chutí a ceny, které z těchto potravin se rozhodnete rodině připravit.

Pečená zelenina je skvělý levný a lehký oběd, ale také výborná příloha. Zdroj: JeniFoto / Shutterstock

Maso ale nemusí být každý den. Aniž byste se stali vegany či vegetariány, rozhodně můžete do svého jídelníčku zařadit zeleninové pokrmy častěji. Proč? Spíš se ptejme, proč ne?

Zelenina sama o sobě je skvělá i chutná, jídla si můžete fantasticky okořenit, dochutit a zvýraznit omáčkami a dipy. Také je ale můžete i vylepšit a provonět na kousíčky nakrájenou uzeninou, anebo oblíbenými sýry.

Jeden z nejjednodušších způsobů přípravy je zapečená zelenina. Podívejte se, jak ji doporučuje připravit autorka z YouTube kanálu Margit.tv:

Klasická zeleninová jídla v Evropě

Která jídla stojí za návrat do našich domácích menu? Bramboráky i zelné placky jsou oblíbené napříč generacemi. I muži a chlapci je mají rádi, byť kus masa chybí.

Inspirujte se u Francouzů a připravte gratinovanou zeleninu nebo slaný koláč se zeleninou a sýrem zvaný quiche, což česky vyslovujeme jako „kýš“.

Quiche z cibule se hodí i jako večeře nebo pochutina k vínu. Zdroj: Shutterstock.com / NoirChocolate

Oblíbené bývaly také zapékané brambory, s nimiž se můžete setkat například ve Švýcarsku pod názvem „rösti“.

Britové zas milují své bílé fazole pečené v tomatové omáčce, které jedí s toustem.

Toust s pečenými fazolemi je jednoduché jídlo známé všem Britům. Zdroj: Profimedia

Španělský pokrm piperade je zase nejblíž našemu leču.

Piperade je typické jídlo pro baskicko i zbytek Španělska. Zdroj: Profimedia

Nezapomínejme však ani na zeleninové polévky a saláty. U těch hraje velikou roli zálivka. Ochutnejte i jiné saláty, než dnes u nás již zdomácnělý šopský a coleslaw. Uvidíte, že jsou plné chutí a textury.

Kolik lidí, tolik chutí

Výhrady však nemusíte mít jen ke konkrétním druhům zeleniny, ale také tomu, jak takovou zeleninu zpracovat. Můžete vyzkoušet několik triků a uvidíte, jak se u vás doma osvědčí. Tyto triky měly v rukávu už naše babičky a hospodyně z dob dávno minulých. Také ony musely hledět, aby nebylo na stole stále to stejné.

Obyčejné zapečené brambory jsou vynikající a syté jídlo. Zdroj: Shutterstock

Zeleninu lze například dusit v mléce. Doporučuje se to především u květáku. Pozor, květák je snadné převařit! Pokud se vám to podaří, můžete jej použít nejen „na mozeček“ (čili s vejcem), ale můžete z něj také udělat kaši. Podobně jako z brambor. Je to vynikající příloha!

Pokud se vám podaří zeleninu při vaření přesolit, okamžitě ji spařte horkou vodou, nebo přidejte do připravovaného jídla smetanu, která také slanou chuť mírně stáhne.

Barva zeleniny či její unavený vzhled hrají velkou roli. Samo sebou, že i tmavá brokolice či fazolky jsou jedlé, ale pěkná zelená barva je vždy přirozeně velkou výhodou. Lákavých sytých barev dosáhnete, když zeleninu spaříte v páře, nebo ji povaříte ve slané vodě s troškou kypřicího prášku. Doba tepelné úpravy se liší podle druhů zeleniny i velikosti kousků či způsobu úpravy.

Brokolici i květáku sluší trocha sýra, ale jde to i bez něj. Zdroj: profimedia.cz

Někdy se může stát, že se snažíte uvařit jídlo podle receptu od babičky, povedlo se vám, je chutné, ale stále tomu něco chybí. Příčinou může být nádobí, které jste k přípravě pokrmu použili. Pečení v silikonových formách je dnes sice běžné, ale jídla připravovaná s pomocí starých misek a pekáčů po babičce v plynové troubě nebo dokonce v kamnové troubě, byla prostě jiná. Kůrčičku nebo vypečené kraje některé moderní materiály napodobit neumí, vůni ohně už vůbec ne.