Je nepříjemné, když nám v kuchyni zbývá přezrálá zelenina. Často skončí v koši nebo na kompostu, což je škoda, protože i z přezrálé zeleniny lze vytvořit něco lahodného a užitečného. Jedním z nejlepších způsobů, jak zužitkovat přezrálou zeleninu, je připravit z ní chutnou směs na topinky.

Připravit tuto zeleninovou směs je skvělý způsob, jak zužitkovat přezrálou zeleninu a zároveň si připravit něco opravdu chutného. Je to jednoduché, rychlé a výsledek stojí za to. Zkuste to a uvidíte, že vaše kuchyně bude plná nových chutí a vůní.

Můžete si být jisti, že když tento recept jednou vyzkoušíte, stane se součástí vašeho kulinářského repertoáru. Nejenže tak zužitkujete zeleninu, která by jinak přišla vniveč, ale zároveň si vytvoříte skvělou směs, kterou můžete mít kdykoli po ruce. Bon appétit!

Začněme s tím, co budeme potřebovat. Připravte si dvě střední cukety, 600 gramů rajčat, 500 gramů paprik, dvě cibule, čtyři stroužky česneku, jednu až dvě lžičky ovocného pektinu, dvě lžičky mleté uzené papriky, dvě lžičky směsi koření na grilovanou zeleninu nebo bylinky dle chuti, olej, sůl a pepř.

Pokud máte rádi pikantní jídla, můžete přidat také chilli papričku. Tento seznam surovin je pouze orientační, můžete ho přizpůsobit podle toho, co máte doma.

Příprava začíná oloupáním a odstraněním semínek z větších cuket. Menší cukety s tenkou slupkou není třeba loupat. Cukety nastrouhejte nahrubo. Rajčata nakrájejte na kousky a papriky na proužky.

Cibuli osmažte na oleji dozlatova. Poté přidejte všechnu připravenou zeleninu, koření a bylinky. Směs vařte na mírném ohni pod pokličkou asi 20 minut. Následně vařte bez pokličky, aby se odpařila přebytečná tekutina a směs získala hustší konzistenci. Pro lepší mazlavost a snadnější roztírání na topinky přidejte pektin a krátce povařte.

Cukety nastrouhejte nahrubo. Rajčata nakrájejte na kousky a papriky na proužky. Cibuli osmažte na oleji dozlatova.

Když je směs hotová, naplňte ji do sterilizovaných sklenic a dobře zavíčkujte. Pokud chcete, aby směs vydržela déle, můžete sklenice sterilizovat. Tímto způsobem si můžete připravit zásobu směsi na celou zimu.

Tato zeleninová směs se skvěle hodí nejen na topinky, ale také na bramboráky nebo jako příloha k masu. Kombinovat ji můžete s různými druhy sýrů. Například topinku potřete bohatou vrstvou směsi a posypte sýrem Grana Padano nebo balkánským sýrem. Krátce zapečte a máte luxusní večeři hotovou.

