Jak na dokonalý zeleninový vývar: Nekupujte chemické kostky, udělejte si vlastní

Jestliže chcete mít vyvážené a dobré jídlo, bez vývaru to půjde těžko. Nic vám sice nebrání využít kostku bujónu, ale domácím vývarem pokrm posunete ještě o pár stupínků výš.

Zeleninový vývar dodá při vaření jídlu chuť. Ať už se jedná o přidání do omáčky či rizota, vždy finální pokrm povznese výš. Jaký je základní postup při přípravě vývaru a čím ho můžete ještě vylepšit?

Klasický vývar

Základem dobrého zeleninového vývaru jsou tři základní druhy zeleniny – mrkev, cibule a celer. Celer do vývaru u nás využíváme bulvový, ale jestliže máte po ruce řapíkatý, můžete ho s klidným svědomím použít. Tyto tři suroviny si nachystejte ve stejném poměru, vždy se počítá s očištěným stavem. Samozřejmě se do vody společně se základními druhy zeleniny dává i další zelenina, například česnek, pórek, rajčata, paprika, kedlubna, květák, jednoduše vše, co máte zrovna k dispozici.

Nemáte zrovna doma bulvu celeru, ale celer řapíkatý? Vůbec nevadí, použijte jej! Zdroj: shutterstock.com

Ohledně krájení. Možná dáváte do vody zeleninu rozkrojenou napůl. Ano, vývar se uvaří, ale myslete na to, že jestliže zeleninu pokrájíte na menší kousky, lépe se do vody uvolní její chuť. Ideální velikost je 1 – 2 cm. Naopak zapomeňte na struhadlo, to jsou až moc malé kousky, které vám vodu akorát tak zakalí. Zeleninu zalijte studenou vodou a vařte cca 50 – 60 minut. Po hodině začne ztrácet zelenina tuhou konzistenci a vývar se vám brzy nepěkně zakalí.

Vývar se vaří pomalu a za nízké teploty, ideálně při 90 °C, což se voda ani nevaří, ale občas nějaká ta bublina na hladinu unikne. Tento „nevar“ je důležitý z toho důvodu, aby měly sražené nečistoty a bílkoviny čas na usazení na dnu hrnce nebo naopak na vyplavání na hladinu v podobě pěny.

To jsou zásady dobrého vývaru, ale existují i jiné osvědčené postupy a my se s vámi zrovna o jeden netradiční podělíme!

Jak uvařit skvělý zeleninový vývar

Očistěte si stejné množství petržele, mrkve a bulvového celeru, přičemž na 1, 5 litru vývaru si nachystejte cirka 200 g od všeho a přihoďte tři stroužky česneku. Všechny tyto suroviny si rozkrojte na menší kusy a vyskládejte do zapékací mísy. Vše poctivě zakápněte olivovým olejem, vložte do předem vyhřáté trouby na 200 °C a nechte hodinku péct.

Připravte si hrnec, kde budete vývar vařit. Do něj vlijte trochu oleje, vložte rozkrojenou cibuli, a jakmile se začne cibule opékat, přidejte i další zeleninu z trouby, a pokud máte rádi, vhoďte snítku libečku. Vše zalijte 2 litry horké vody a nechte pod pokličkou zhruba hodinu lehce probublávat. Po požadované době máte hotovo. Vyndejte zeleninu a tekutinu přelijte do sklenice přes sítko. Vývar uchovávaný v lednici vydrží přibližně jeden týden, ale v plastových krabičkách jej můžete i zamrazit a použít vždy, když je potřeba.

Na celý postup se můžete mrknout na následujícím videu:

