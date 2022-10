Moje babička napěchovala celé zelí mletým masem: Fantastická dobrůtka za 5 minut

Zelné závitky s mletým masem jsou vynikající, ale pracné a jejich příprava zabere hodně času. Navíc ne každý je zvládne připravit, tak aby vypadaly a chutnaly podle jeho představ. Máme pro vás skvělý tip na zelné závitky trochu jinak. Výsledná chuť je stejná, možná ještě lepší, a ušetříte si spoustu práce!

Zelí je na podzim ideální společník

Pozdní druhy zelí můžete sklízet právě v těchto dnech. Zelí spadá do košťálové zeleniny, jedná se o typ brukve zelné. Pěstuje se pro své listy, které jsou spojeny do hlávky. Tato dvouletá zelenina je pěstována pro svou vynikající chuť a skvělé účinky na zdraví. Česká kuchyně oplývá hromadou pokrmů založených právě na zelí. Řekněte sami, umíte si představit knedlo vepřo bez zelí?

Každopádně syrové i kysané zelí má hromadu pozitivních účinků na náš organismus. Zejména přináší plusové body v oblasti činnosti močového a trávicího ústrojí nebo zažívání. Jestliže trpíte žaludečními vředy, sáhněte po zelné šťávě, protože je více než účinná! Kysané zelí uleví i při zácpě.

Lahodná koule plná masa

Na celý postup se můžete podívat v následujícím videu:

Nejenže na následující pokrm budou vaši hosté nebo rodina koukat jako na zjevení, ale až si strčí první sousto do pusy, už předem můžete tušit, že nebude poslední.

Nejprve si připravte masovou směs. Do mísy si vyklopte jedno kilo mletého masa, pokud si mleté maso chystáte doma, obrovský plus pro vás! Mleté maso by mělo být s podílem hovězího, ale i vepřového, aby směs byla dokonale šťavnatá. Do mletého masa rozklepněte dvě celá vejce a najemno pokrájenou červenou cibuli střední velikosti. Přisypte 2 g mletého muškátového oříšku, 2 g pepře, 5 g soli, do směsi zabořte ruce a všechno pěkně promíchejte. Poté přihoďte dvě menší pokrájené brambory na středně velké kostičky a vpravte je do směsky. Tím je nachystána dobrota, která bude okupovat vnitřek zelí.

Hlávku zelí očistěte, otočte ji vrškem dolů a odkrojte zelí klobouk. Vezměte nůž a vykrojte do zelí otvor, který následně vydlabejte. Nevytvořte zbytečně velkou díru, pouze takovou, aby se do ní vešla směs. Do otvoru dejte směs, nahoře zarovnejte do rovna a tímto zarovnáním dolů vložte do zapékací mísy. V předem vyhřáté troubě na 200 °C pečte čtvrt hodiny.

Zelí plněné mletým masem je hned hotové a vynikající. Zdroj: Shutterstock

Mezitím si přichystejte omáčku. Nakrájejte si na kousky jednu mrkev, půl pórku bez zelené časti, jednu červenou cibuli a půl celeru. Vše vhoďte do pánve s olejem, zprudka orestujte, přidejte 100 g rajčatového protlaku, promíchejte a přilijte 350 ml červeného vína.

Vše na pánvi nechejte trochu probublat a celý obsah pánve vylijte i s kousky na plněné zelí, které sedí v zapékací míse. Zelí s veškerým obsahem přikryjte alobalem a vložte do vyhřáté trouby (180°C) na jednu hodinu.

Po vytažení z trouby zelí naservírujte – nejlépe až na stole před diváky. Poté rozkrájejte na díly a porce přelijte omáčkou pro dokonalou chuť.

