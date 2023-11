Tento recept je jednoduchý na přípravu a chutná naprosto famózně! Základ tvoří mleté maso a zelí. Nenáročné, rychlé a budete se jen olizovat nad tím, jakou jste připravili delikatesu. Podívejte.

Začněte tím, že si připravíte větší misku a do ní dáte kus hovězího mletého masa. Nakrájejte si jednu bílou cibuli na malé kostičky a přidejte do misky s masem. Osolte, přidejte směs italských bylinek, mletý muškátový oříšek, mletou papriku, slisované dva stroužky česneku a nakonec opepřete. Důkladně promíchejte než se všechny ingredience nevpijí do mletého masa.

Video recept na výtečné hovězí maso na hlávce zelí najdete ve videu z Youtube kanálu Lecker schnell:

Zdroj: Youtube

Výtečný dip

Teď můžete přejít k dělání výtečného dipu, který dodá vašemu pokrmu skvělou chuť. Nakrájejte si jarní cibulku a kopr a vhoďte do menší misky. Nyní k nim přidejte 5 lžic bílého jogurtu a 2 lžičky rajčatového protlaku. Pořádně promíchejte, dokud se vám vše nesmíchá dohromady.

Začněte tím, že do mletého masa přimícháte koření, sůl a pepř.

Hlávka zelí

Vezměte si hlávku zelí a nakrájejte ji na 6 velkých kol. Ta následně položte na plech. Na každé přidejte trochu soli a pepře. Z mletého masa uplácejte pomocí rukou placky o velikosti jednoho kola hlávky a položte je na zelí. Váš dip rozetřete navrch. Dejte do trouby a pečte 45 minut při teplotě 180 stupňů celsia.

Hlávku zelí si nakrájejte na šest velkých kol.

Fantastická bramborová příloha

Mezitím si nakrájejte tři brambory na tenké plátky, i se slupkou. Dejte je do misky. Do menší misky přidejte sůl, pepř, mletou papriku, slisované dva stroužky česneku a přidejte 4 lžíce rostlinného oleje. Vaši směs pořádně zamíchejte a přilijte k nakrájeným bramborám. Olej s kořením a brambory promíchejte. Připravte si plech s pečícím papírem a naskládejte na něj brambory. Než dáte do trouby, nakrájejte si 60 gramů parmezánu a posypte s ním brambory. Nyní pečte 15 minut při teplotě 200 stupňů celsia. Až budou brambory z jedné strany dozlatova opečené, opatrně je otočte a druhou stranu také pečte 15 minut při stejné teplotě.

Domácí hranolky vám vytvoří úžasnou přílohu.

Máte hotovo

Za chvilku máte hotovo. Nyní si nakrájejte pažitku a dejte ji do menší misky. K pažitce pak přidejte dvě poloviny parmezánu a zamíchejte. Až se vám dopečou brambory, nasypte na ně pažitku s parmezánem. A máte hotovo. Chutný hlavní chod s výtečnými opečenými bramborami. Dobrou chuť.

Zdroje: www.toprecepty.cz, blog.giallozafferano.it