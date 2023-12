Každý, kdo denně připravuje jídlo pro rodinu, musí jednou za čas pátrat v paměti nebo v receptech, aby objevil buď již téměř zapomenuté jídlo, nebo dokonce něco nového, co jeho strávníci ještě neochutnali. V takovém případě je ten správný čas na vynikající zelí s cibulí.

Na tento recept nebudeme potřebovat žádné maso. Vystačíme si s hlávkou zelí, mrkví, cibulí, vajíčky a trochou oleje na smažení. Další ingredience pak přijdou do výborné omáčky, které všechno dovede k dokonalosti. Abychom neztráceli čas při samotném vaření, můžeme si všechno připravit předem a pak už budeme jen stát u sporáku, přidávat do hrnce suroviny a míchat, aby se jídlo nepřipálilo. Co tedy budeme krájet?

Podrobný videonávod najdete na youtub na stránce Tatiana Art Cooking:

Nejdříve si vše připravíme

Jako první přijde na řadu cibule – a to i později do kastrolu. V tomto případě se budeme řídit heslem, že “cibule není nikdy dost” a nakrájíme si klidně tři opravdu velké kusy. Pokusíme se vyrobit opravdu malé kousky, ve výsledku to poznáme na chuti jídla. Kromě cibule budeme potřebovat také dvě větší mrkve, které oloupeme a nastrouháme na hrubším struhadle. Nyní už bude zbývat jen zelí. Vezmeme si středně velkou hlávku a nakrájíme ji na jemné nudličky.

Pusťme se do vaření

Všechno je připraveno, můžeme zapnout sporák a pustit se do vaření. Nejprve si na oleji osmažíme cibuli. Necháme ji v kastrolu samotnou tak dlouho, až důkladně zesklovatí. Ve chvíli, kdy budeme mít z její vůně a barvy opravdu dobrý pocit, přidáme nastrouhanou mrkev a budeme dalších několik minut pomalu promíchávat, aby se vše důkladně, ale také bezpečně usmažilo. Hotovo? Tak právě přichází čas na zelí.

close info Cozy Home / Shutterstock.com zoom_in Zelí bychom si měli vážit a zařazovat jej do jídel častěji

Podusit, ochutit a počkat...

Spolu se zelím můžeme do hrnce přidat i pár kapek vody, ale rozhodně ne moc, protože budeme zeleninu dusit, nikoliv vařit, a to za stálého míchání přibližně čtvrt hodiny. Jakmile bude zelí dostatečně měkké, můžeme vše dochutit solí a oregánem, nebo i jiným kořením podle chuti. Jste-li zvyklí na kmín, určitě v tomto jídle nebude vadit. První fáze přípravy tohoto jídla je u konce, teď bude potřeba počkat, až směs alespoň trochu zchladne.

Spojit vajíčkem a na pánev s tím

V době, kdy bude zelí stydnout, si nakrájíme kopr a přidáme jej do šesti rozšlehaných vajec. Jakmile to bude možné a budeme si jisti, že se vajíčko nesrazí teplotou zeleninové směsi, všechno dobře promícháme, přeneseme do pánve vyložené pečicím papírem a necháme pod pokličkou spojit.

Jak na výbornou omáčku?

Zatím si připravíme směs půl lžičky rozdrceného koriandru, dvou lžic mletých vlašských ořechů, půl lžičky kurkumy, dvou lžiček cukru, lžičky jablečného octa, dvou rozmačkaných stroužků česneku, soli podle chuti a trochy vody na propojení všech surovin do hustší kaše, kterou zakápneme olivovým olejem tak, aby vznikla konzistence krémové omáčky.

Rodina bude jen chválit

Ve chvíli, kdy zjistíme, že se ze zelné směsi s vajíčkem na pánvi stala kompaktní hmota, opatrně vše otočíme a několik minut ještě osmažíme z druhé strany. Pak už je hotovo a můžeme servírovat. Připravená omáčka už tak výborné jídlo ještě ozvláštní a uvidíte, že se nikomu po mase stýskat nebude. Navíc prospějete svému zdraví, protože zelí je považováno za tak zvanou superpotravinu, tedy takovou, která výrazně prospívá celému organismu.

