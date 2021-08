Vyzkoušejte zelí z cukety: Nahradí klasické, ale je jemnější a chutnější

Jsou zdravé, chutné a dietní. Cukety v letním období patří k těm nejpopulárnějším druhům zeleniny, a to nejen díky svému širokému využití v kuchyní, ale také proto, že ve velkém zrají na našich zahrádkách. Jejich úroda nezřídka kdy překvapí nejednoho zahrádkáře, který pak přemýšlí, co s cuketami vlastně udělat. Věděli jste, že je můžete zavařit podobně jako zelí?

Léto je velmi štědrým obdobím, neboť poskytuje dostatek tepla pro zrání všemožných druhů ovoce a zeleniny na zahrádkách vášnivých pěstitelů. Ze zeleniny se velké oblibě těší rajčata, okurky, papriky nebo cukety. A právě s posledními zmíněnými nejčastěji vyvstává otázka, jak plody zužitkovat, aby nepřišly nazmar.

Smažení obalovaných cuket je pravděpodobně tím nejznámějším typem jejich úpravy, dá se z nich připravit ale i zavařenina na způsob kvašeného zelí. Díky tomu si pak můžete cukety dopřávat po celý rok, anebo jimi rovnou nahrazovat klasické zelí k masu a knedlíkům.

Cuketa je plná zdraví prospěšných látek a s minimem kalorií Zdroj: shutterstock.com

Cukety a jejich vliv na zdraví

V cuketách je zastoupena celá řada vitamínů a minerálních látek. Z drtivé většiny jsou tvořeny z vody, díky čemuž napomáhají správné funkci ledvin a močového měchýře. Stejně jako okurky, i cukety zbavují tělo nadbytečné vody, a proto se jejich konzumace doporučuje u lidí, kteří často trpí na otoky. K tomu všemu cukety obsahují jen zanedbatelné množství tuků a jsou nízkokalorické, hodí se tak do redukčních diet.

Konzumace cuket zároveň napomáhá detoxikaci těla. Díky obsahu vitamínu A posiluje a chrání střeva a vláknina cuket zase podporuje vylučování odpadních látek z organismu. Cukety také aktivují látkovou výměnu v těle, zvyšují výkon mozku, posilují srdce a svaly a působí příznivě proti únavě.

Cuketové zelí

Cukety mají v kuchyni velkou škálu využití. Někdo je jen tak smaží obalené jako řízky, jiní je přidávají do nejrůznějších omáček. Málokdo všem ví, že je lze upravit podobně jako zelí. Chutí se pak velmi podobají, avšak narozdíl od klasického zelí cukety nenadýmají. Více se tak hodí pro ty, kteří mají nejrůznější potíže s trávicím traktem.

Cukety se hodí do mnoha pokrmů Zdroj: vaivirga / Shutterstock.com

Budete potřebovat:

3 velké cukety

3 cibule

3 lžíce sádla nebo olivového oleje

1 lžičku drceného kmínu

2 lžičky cukru

2 lžíce octa

sůl a pepř

Postup:

V první řadě si připravíme cukety. Oloupejte je, zbavte jadérek a nahrubo nastrouhejte. Poté si ve větších hrnci rozehřejte sádlo či olivový olej, do kterého vhoďte najemno nakrájenou cibuli. Nechte zesklovatět a přidejte nastrouhanou cuketu. Vše osolte, opepřete, přidejte kmín, cukr a ocet. U všech těchto přísad je množství uvedeno pouze orientačně, finální směs dochuťte dle svého.

Nakonec nechte „zelí” dusit tak dlouho, dokud se neodpaří přebytečná voda. Horké zelí následně vložíme do čistých zavařovacích sklenic a vezměte si plech. Ten vystelte utěrkou, na kterou následně naskládejte naplněné a uzavřené sklenice dnem vzhůru. Dbejte však na to, aby se sklenice navzájem nedotýkaly, neboť by mohly prasknout.

Celý plech zalijte vodou tak, aby byly sklenice alespoň ze dvou centimetrů ponořené. Následně vložte do předem vyhřáté trouby na 80 stupňů a nechte zavařovat asi 8 minut, aby se cuketa nerozvařila.

