Zelňačka podle dědy: Každý na něm loudí recept

Zelná polévka neboli zelňačka je oblíbeným zimním pokrmem, protože nejenže skvěle chutná, ale také dokonale zahřeje. Často se podává také na Nový rok a to jak kvůli tradicím, tak pro své léčivé účinky, které si poradí s případnou kocovinou. Víte, jak uvařit tu nejlepší zelňačku?

Stejně jako k Vánocům, i k oslavám Nového roku se pojí spousta tradic a pověr, které naši předci pro jistotu dodržovali. Věří se, že by se na Nový rok nemělo prát a věšet prádlo, jinak hrozí, že do rodiny v novém roce vkročí smůla a neštěstí. Anebo se nedoporučuje zametat, tím údajně dochází k vymetání štěstí. Tradice se ale týkají i jídla. Na stole by se totiž na Nový rok měla objevovat hlavně čočka či zelí.

Novoroční tradice

Čočka symbolizuje peníze, a tak mnozí na Nový rok připravují na oběd právě čočku na kyselo s vajíčkem či uzeninou. Podle různých pověr se ale také doporučuje jíst kysané zelí. To je totiž už po dlouhá staletí považováno za jeden z nejzdravějších druhů zeleniny. A ten, kdo si dá na Nový rok zelí, se bude těšit po dobu dalších 12 měsíců pevnému zdraví.

Zelňačka je ideálním novoročním jídlem. Zdroj: Shutterstock

Naopak by se k obědu vůbec neměly servírovat ryby či maso ze zvířat, která běhají rychle. S rybami totiž štěstí uplave, s rychlými zvířaty uteče.

Zelná polévka podle dědy

Servírováním zelňačky na Nový rok si nepojistíte jen pevné zdraví, ale také postavíte na nohy ty, kteří po novoročních oslavách trpí kocovinou. Díky kyselosti upraví zelňačka pH žaludku, uleví od nevolností a hlavně dodá potřebné tekutiny.

Podrobný postup, jak zelňačku uvařit, najdete ve videu:

Na zelňačku si připravte 400 gramů kysaného zelí. Z něj vymačkejte nálev, zelí překrájejte, dejte jej do hrnce, zalijte vodou tak, aby bylo ponořené, a dejte jej vařit. Do jiného hrnce si dejte vařit 2 větší brambory nakrájené na kostičky. A konečně ve třetím, největším hrnci rozehřejte 2 lžíce sádla, na něm vypečte 50 gramů slaniny a jakmile zhnědne, orestujte na ní jednu větší najemno nakrájenou cibuli. K cibuli přidejte lžíci mouky a utvořte jíšku. Do ní přijde jeden bobkový list, několik kuliček pepře a 20 gramů sladké mleté papriky. Krátce zarestujte a zalijte asi 100 mililitry vody. Nechte ji odpařit, mezitím si slijte uvařené zelí a přidejte k základu. Přidejte také brambory a případně také houby a osmaženou klobásu. Vlijte 300 mililitrů smetany, podle chuti osolte, opepřete a dokyselte octem. Polévku podávejte ideálně horkou.

Extra tip: Silný vývar

Zelňačka je skvělá sama o sobě, pokud byste ji ale chtěli povznést na ještě vyšší úroveň, můžete jí věnovat o něco více času a připravit si do ní silný vývar z klobás a uzeného masa, díky kterému bude ještě vydatnější.

Jak takový vývar uvařit, zjistíte ve videu.