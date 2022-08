Poctivá Pohlreichova zelňačka: Mistr má snadný trik, aby byla dokonalá

Jaká zelňačka je podle Zdeňka Pohlreicha opravdu chutná? Je to poctivá zelňačka s kousky klobásky, a bramborami uvařenými bokem. Proč zrovna takhle? Pohlreich má na všechno odpověď.

Pohlreichova poctivá zelňačka

Podle známého šéfkuchaře nesmí kousek masa v polévce, byť zeleninové chybět. To stejné platí pro zelňačku. A nejen to. I do zeleninových polévek patří masový vývar. Jeho chuť je tím podle něj plnější a vyvážená. Vývar prospívá i zelenině a polévkám, aniž by člověk na první ochutnání tušil, že jde právě o bujón.

Dalším možná překvapením je vaření brambor v druhém hrnci. Podle Pohlreicha se brambory neuvaří v zelňačce nikdy dobře, zůstávají na povrchu maličko tvrdé a vlastně trošku bez chuti. Proto je Pohlreich vaří zvlášť a přidává až do hotové polévky. Když se nad tím zamyslíte, možná jste si toho sami všimli, ale nijak jste podivně tvrdé brambory neřešili. Pohlreich ovšem přesně ví, v čem je problém, a proto se mu elegantně vyhýbá.

Pohlreich říká, že vývar je vždy chutnější než voda. Zdroj: Photosiber / Shutterstock.com

Jak připravit zelňačku podle Pohlreicha?

Dvě brambory očistěte a nakrájejte na drobné kostičky. Uvařte v osolené vodě a slijte. Do hrnce dejte na dno trochu másla a orestujte na něm najemno nakrájenou cibuli. Do růžovějící cibulky přidejte trošku kmínu i sladké mleté papriky. Pak ale neotálejte a hned vzápětí zaprašte cibulku troškou hladké mouky, aby vám vznikl pěkný základ na polévku. Dejte si však pozor, aby se jíška nezačala připalovat, jen co začne vonět, přilejte větší množství vývaru a přiveďte k varu.

Kysané zelí nezapomeňte trošku pokrájet, aby nezůstaly v polévce dlouhé kusy. Zdroj: Shutterstock

Kysané zelí zbavte veškeré tekutiny a na prkénku je ještě pokrájejte, aby se v polévce dobře nabíralo lžicí. Na drobné kostičky nakrájejte i klobásku nebo kousek uzeného boku. Zelí a klobásku přidejte do polévky, osolte, opepřete a vařte alespoň půl hodiny nebo dokud není zelí měkké. Na závěr přidejte trošku smetany a uvařené brambory. Před podávání nezapomeňte ještě polévku ochutnat.