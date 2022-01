Palačinky z hlávkového zelí: Neznáte je? Vyzkoušejte je, nebudete dělat jiné

Palačinky z hlávkového zelí. Že to je podivné spojení? Pravda, možná to zní trochu zvláštně. Ale až ochutnáte, pochyby půjdou okamžitě stranou. Pojďte je s námi vyzkoušet a pište si, že na ně příště pozvete i přátele!

Název je pro někoho možná i odpuzující, ale nezatracujte je hned na začátku! Zelné palačinky jsou totiž vynikající změnou. Nevěříte? Připravte si je podle našich dvou receptů a posoudit pak můžete sami. Máte raději sladké nebo slané? Oboje? Není problém, máme recepty na obě varianty.

Když se řekne zelí, někdo si představí kachnu se šesti, halušky nebo segedín. To se mu pak zelné palačinky zdají podezřelé. Ale nemusíte mít obavy, možná od té chvíle, co je ochutnáte, se vám bude při vyslovení „zelí“ vybavovat i zelná palačinka!

Zelné palačinky nasladko

Potřebné ingredience:

2 žloutky

sůl – špetka

250 ml mléka

20 g moučkového cukru

220 g hladké mouky

2 bílky (na šlehání)

200 g bílého zelí

250 ml sodovky

skořicový cukr (na posypání)

sádlo/máslo/olej (na vymazání pánve)

Zelí se skořicovým cukrem zní hrůzostrašně, ale budete překvapení! Zdroj: Cozy Home / Shutterstock.com

Postup:

Nejdříve si připravte zelí, které si nastrouhejte na jemném struhadle a poduste doměkka v jemně osolené vodě (bude to trvat cca 3 minuty). Zelí sceďte, prolijte studenou vodou a nechte pořádně okapat.

Pak si nachystejte tuhý sníh z 2 bílků – začátečníci se mohou mrknout na tento článek:

Do misky si nalijte mléko, rozmíchejte v něm žloutky, přidejte špetku soli, cukr, mouku a důkladně smíchejte. Následně přilijte sodovku, opatrně přidejte sníh z bílků a zelí. Vše dohromady zpracujte, ale jemně, přeci jen směs obsahuje sníh!

Teď už stačí rozpálit pánev, vymazat tím, co máte nejraději a smažit z obou stran dozlatova. Spíš než palačinky přes celou pánev se vytvářejí menší kusy. Kdo chce, může hotovou dobrotu obalit ve skořicovém cukru.

Troufnete si na trochu adrenalinu při obracení? Zdroj: Slatan / Shutterstock.com

Je libo zelné palačinky naslano?

Samozřejmě mezi námi nejsou jen sladkomilové, to je jasná věc. I pro ně máme nachystaný recept! Zelné palačinky, po kterých se budete olizovat až za ušima, jak se říká.

Suroviny:

40 g kukuřičného škrobu

250 g bílého zelí

vajíčko

120 g hladké mouky

100 g jarní cibulky

olej (na smažení)

250 ml vody

půl lžičky soli

Jak na to:

Rozklepněte si vajíčko do mísy, přidejte špetku soli a rozšlehejte metličkou. Přilijte vodu a metličkou spojte. V druhé misce si smíchejte hladkou mouku se škrobem a pomalu začněte přidávat do tekuté směsi. Dbejte na neustálé míchání metličky a opatrné přidávání, aby se vám nevytvořily žmolky. Nachystejte si zelí a cibulku, čím víc nadrobno budou, tím lépe. Přisypte do připraveného těsta a rozpalte pánev s trochou oleje, jde se na to! Naběračkou naberte hotové těsto, rozprostřete ho na pánev v tenké vrstvě a přiklopte pánev poklicí. Za tři minutky palačinku otočte, nechte jí na pánvi další tři minuty, ale již bez poklice.

