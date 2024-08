close info Shutterstock

Kateřina Jelínková 1. 8. 2024

Plněné zelné listy byly samozřejmou součástí kuchyně našich babiček, ale my jsme na ně trochu zapomněli. Je to škoda, protože jde o pochoutku, kterou jistě rádi znovu objevíme. Její příprava netrvá dlouho a chuť překvapí. Pojďme se do toho pustit.

Jemné zelné listy si přímo říkají o úpravu, která dá vyniknout jejich chuti. Čím bychom je mohli lépe doplnit, než mletým vepřovým masem, které je možné dochutit s velkou dávkou fantazie do neuvěřitelně skvostných variací? Navíc nejde o nic složitého, co by nezvládla připravit začínající kuchařka. Na youtubovém kanálu Recepty bez brepty se můžete podívat na ukázku přípravy plněných zelných listů: Zdroj: Youtube Opatrně oloupejte zelí Na přípravu tohoto pokrmu budeme samozřejmě potřebovat dobře připravené zelné listy. Nebudeme si lhát – první fáze přípravy jídla bude zásadní pro zdar celé akce, proto bychom jí měli věnovat dostatek pozornosti. Vezmeme si celou hlávku zelí a tentokrát ji nebudeme krájet. Půjde o to otrhávat postupně vnější listy tak, abychom je pokud možno nepoškodili. Každý otvor nebo trhlina budou v další práci dělat problémy. Krátce povařit... Jakmile budeme mít k dispozici dostatek celých a co největších listů, můžeme se pustit do další fáze, kterou je blanšírování. Nelekejme se toho názvu, jde v podstatě jen o krátké povaření. Listy je tedy třeba vložit do osolené vroucí vody, kde si pobudou jen kolem dvou minut. O tom, že jsou hotové, se přesvědčíte pouhým pohledem, protože získají sklovitý vzhled. Seříznout, ale s rozumem Jakmile povařené listy vychladnou, položte je na prkénko tak, abyste měli nahoře vyvýšenou část košťálu. Tu seřízněte na co nejmenší tloušťku. Je to důležité pro další práci při balení závitků. Vylepšete nádivku podle svého vkusu Nyní přišel čas na nádivku. Na tu budeme potřebovat mleté vepřové maso, vejce, cibuli a koření podle chuti. Někteří kuchaři přidávají do náplně vařenou rýži, ale není to podmínka. Dobrou kombinací koření je česnek, který ještě nikdy nic nezkazil, pepř, mletá paprika, tymián a třeba i čerstvá pažitka. V jiné variantě může hrát prim kari koření a kmín, v další zase jen čerstvé bylinky s česnekem. Fantazii ani ohledům na chutě rodiny se meze nekladou. Přijdete i na další? Určitě ano… close info Kamila Procházková zoom_in Plněné závitky můžeme povařit v omáčce z passaty. Naplňte listy opatrně Nyní už je čas začít plnit zelné listy. Přibližně jednu lžíci náplně položíme na list v místech, kde je nejširší, tedy kde přisedal k základu hlávky a vytvoříme jakýsi váleček. Následně přeložíme list po délce, tedy po stranách budoucí rolky tak, abychom jím zajistili maso uvnitř a list zarolujeme. Je to jednoduché, chce to jen trošku šikovnosti a zkušeností, abychom jemný list nepotrhali. Hotovo, můžeme jít vařit. Uvařit na páře nebo ve vývaru? Plněné zelné listy můžeme buď rozložit na pařáček do hrnce s horkou vodou a nechat je přibližně dvanáct až patnáct minut povařit v páře. Není to nic těžkého. Můžeme ale také zvolit jinou variantu, pro jejíž realizaci budeme potřebovat kastrol, ve kterém předem zpěníme cibulku. Na ni jednotlivé závitky naklademe vždy tak, aby se nemohly rozbalit, tedy koncem listu dolů. Takto naskládané rolky zalijeme buď čistým masovým, případně zeleninovým vývarem, ale můžeme si připravit i jednoduchou omáčku například z passaty s trochou vody a koření podle chuti. I v tomto případě budeme mít od okamžiku dosažení varu hotovo do čtvrt hodiny. Přidejte výraznou omáčku Zelné závitky máme hotové, ale jak je budeme podávat? Svým tvarem připomínají dnes moderní asijskou kuchyni, a tak se můžeme v těchto krajích také inspirovat a nabídnout k nim strávníkům třeba omáčku z medu, sojovky a pár kapek bílého octa, do níž si mohou závitky máčet. Lahodné pohoštění je na světě, tak dobrou chuť! Související články close Vaření a recepty Moravský vrabec: Jednoduchý, ale naprosto dokonalý recept na tuto krajovou specialitu video close Vaření a recepty Steak z hlávkového zelí: Levnější varianta, kterou ocení i zapřísáhlý masožravec video Zdroje: www.kucharkaprodceru.cz, fresh.iprima.cz

