Hřejivé zimní polévky se dají připravit i z téměř prázdné lednice. Jsou skvělé

Rychlý oběd nebo spolehlivá večeře, co nás zasytí až do rána, a přitom dovolí spokojeně spát. Horké, husté a syté zimní polévky nás provedou chladným obdobím až do jara.

Zeleninová na každý den

Je proměnlivá podle toho, co je zrovna v lednici a spíži, a proto chutná pokaždé jinak. Ale pokaždé je stejně dobrá.

4 porce, 1 hodina

3 lžíce olivového oleje • 1 větší cibule, najemno • 2 řapíky celeru, na jemné plátky • 2 lžičky provensálského koření • 800 ml vývaru • 1x 400 g konzerva sekaných rajčat • 1 lžíce rajského protlaku • 300 g směsi čerstvé nebo mražené zeleniny, na kostičky či plátky

Na oleji osmahneme cibuli dosklovata, přidáme bylinky a zlehka osolíme a opepříme. Přidáme protlak, necháme ho jen krátce opéct a promísit s cibulí, pak přilijeme vývar a sekaná rajčata. Přivedeme k varu, snížíme plamen a necháme jen probublávat, zakryté pokličkou, asi 20 minut. Pokud přidáváme čerstvou zeleninu, která potřebuje vařit delší dobu, přidáme ji do hrnce spolu s vývarem. Směs mražené zeleniny přidáme po prvních 20 minutách a vaříme dalších asi 20–25 minut, aby byla na skus. Podle potřeby dochutíme a můžeme podávat.

Italská svatební

Zkrácená verze tradiční italské polévky se skvěle hodí pro zimní dny. Čím pikantnější klobásky vybereme, tím víc se zahřejeme.

6 porcí, 40 minut

1 lžíce olivového oleje • 1,5 kg čerstvých klobásek, nejlépe pikantních • 1 cibule, najemno • ½ bulvy fenyklu, nasekané a výhonky schované na ozdobu • sůl a čerstvě mletý pepř • 1,2 litru hovězího nebo zeleninového vývaru • 1 kousek kůry z parmazánu (schované, když dostrouháme sýr) • 300 g drobných těstovin • 300 g kapusty anebo špenátu, natrhané na menší kusy • 2 lžičky bílého vinného octa • čerstvý parmazán k podávání, není nutné

1. V hrnci rozehřejeme olej a na něm osmahneme celé klobásky asi 8–10 minut dozlatova. Vyjmeme je a dáme stranou.

2. Do hrnce dáme cibuli, fenykl a špetku soli a asi 10 minut necháme za občasného míchání změknout.

3. Přidáme vývar, 300 ml vody a kůru z parmazánu. Osolíme, opepříme, přivedeme k varu, pak snížíme plamen a necháme 5 minut jen probublávat.

4. Mezitím v pánvi na středním plameni opražíme těstoviny do zlatova, asi 4 minuty. Pak je přidáme k vývaru.

5. Klobásky nakrájíme na kousky velké jako knedlíčky a dáme do hrnce i se šťávou, která z nich vytekla. Vaříme ještě asi 8 minut, až těstoviny změknou a klobásky budou úplně uvařené.

6. Kapustu pokapeme octem, osolíme a opepříme a rovnoměrně rozdělíme na talíře, případně krátce povaříme v polévce. Polévku v talíři postrouháme sýrem, dosolíme a podáváme.

Vyprošťovací česnečka

Na kocovinu funguje stále stejně dobře.

4 porce, 30 minut

4 palice česneku • 50 ml olivového oleje • 6 lžic másla • 4 pórky, na kolečka • 1 cibule, najemno • 6 lžic hladké mouky, není nutné • 1,2 litru kuřecího nebo zeleninového vývaru • 50 ml sherry, není nutné • 200 ml smetany ke šlehání, není nutné • 1 lžíce citronové šťávy • sůl a pepř • 2 lžíce sekaných bylinek (pažitka, petrželka) na ozdobu • krutony z toastového chleba na ozdobu

1. Odřízneme horní asi čtvrtinu z každé palice česneku, vložíme je do mělkého pekáčku, zakapeme olivovým olejem a pečeme v troubě předehřáté na 175 °C asi 1 hodinu, až česnek změkne. Necháme vychladnout, pak vymáčkneme jednotlivé stroužky a nasekáme je.

2. Na másle necháme zesklovatět cibuli a pórek, asi 8 minut. Přidáme mouku a za stálého míchání zapražíme ještě asi 10 minut. Vmícháme vývar a sherry, pokud ho používáme, přidáme nasekaný česnek, přivedeme k varu a pak necháme jen lehce probublávat asi 20 minut.

3. Rozmixujeme dohladka, pak přidáme smetanu a necháme vařit ještě 5 minut. Podle potřeby dochutíme citronovou šťávou, solí a pepřem a na talířích zdobíme sekanými bylinkami a krutony.

Zelňačka

Na Moravě a Slovensku se jí tradičně na Vánoce, ale v lednu se doma osvědčí stejně dobře.

4–6 porcí, 30 minut

2 lžíce oleje • 1 cibule, najemno • 200 g klobásy • 1 lžíce sladké papriky • 500 g zelí • 4 brambory, na kostičky • 1,2 l hovězího vývaru • 1 bobkový list • sůl a pepř

Na rozpálením oleji orestujeme cibuli. Přidáme na kolečka pokrájenou klobásu a opečeme ji. Zaprášíme paprikou a necháme jen krátce rozvonět. Zelí slijeme, trochu pokrájíme a přidáme do hrnce spolu s bramborami. Zalijeme vývarem, osolíme, opepříme a přidáme bobkový list. Vaříme, dokud zelí nezměkne, asi 15–20 minut. Před podáváním odstraníme bobkový list.

TIP: Ve stejné chvíli jako zelí můžeme do hrnce přidat také předem namočené sušené houby.

Čočková za 15 minut

Díky hotové čočce je na stole raz dva, a navíc v šikovné verzi pro jednoho strávníka.

1 porce, 15 minut

1 lžička olivového oleje • ½ malé cibule, najemno • 1 mrkev, na kostičky nebo kolečka • 1 řapík celeru, na plátky • 1 stroužek česneku, drcený • 400 ml kuřecího nebo zeleninového vývaru • 1 plechovka čočky, scezená a propláchnutá • 2 lžičky červeného vinného octa

Na oleji zasmahneme zeleninu, osolíme, opepříme a za občasného míchání necháme změknout – asi 3–5 minut. Zalijeme vývarem a necháme vařit asi 5 minut. Přidáme scezenou čočku a vaříme ještě asi 3–5 minut, až polévka lehce zhoustne. Vmícháme ocet, podle potřeby ještě dochutíme a podáváme.

Dýňová s tortellini

Těstoviny v polévce? Jistě, ale proč by to měly být jenom ty malé?

4 porce, 30 minut

máslová dýně o váze 1 kg • 600 ml vývaru • 150 ml vody • 1/8 lžičky kajenského pepře • 1 lžíce másla • 1 balíček čerstvých tortellini • 2 lžíce pesta, na ozdobu, není nutné • lístky bazalky, na ozdobu

Dýni očistíme, oloupeme a nakrájíme na větší kousky. Dáme do hrnce s vývarem a kajenským pepřem, přivedeme k varu a jen jemně vaříme asi 20 minut doměkka. Rozmixujeme dohladka a do horké polévky vmícháme máslo. Mezitím stranou uvaříme tortellini podle návodu na obalu. Rozdělíme je do misek, zalijeme horkou polévkou a ozdobíme podle chuti pestem anebo bazalkou.

Sladkokyselá s tofu

Když necháme tofu pořádně vykapat, ztratí vodovou příchuť a nasákne do sebe všechny chutě vývaru.

4 porce, 25 minut

800 ml kuřecího vývaru • 2 lžíce sójové omáčky • ¼ lžičky drcených chilli papriček, podle chuti • 400 g hub, nejlépe šiitake, na plátky • 4 lžíce rýžového octa • 2 lžíce škrobu • 1 vejce, prošlehané • ½ balíčku bílého tofu, na plátky nebo kostičky • 2 lžičky čerstvě strouhaného zázvoru • 3 šalotky, na jemná kolečka

1. Ve velkém hrnci smícháme vývar, sójovou omáčku, chilli papričky a 400 ml vody. Postavíme na mírný plamen a přivedeme k varu. Přidáme houby, snížíme plamen a necháme táhnout asi 10 minut.

2. V misce prošleháme 3 lžíce octa se škrobem. Přidáme do hrnce a za stálého míchání necháme zhoustnout, asi 1 minutu.

3. Přidáme vejce a rozmícháme, aby vytvořilo nitky. Pak přidáme tofu, zakryjeme a necháme 1 minutu stát. 4. Přes sítko do polévky vymáčkneme šťávu ze zázvoru, zbytek vyhodíme. Promícháme, nandáme do misek a v nich ozdobíme kolečky šalotky.

Krémová bramborová

Brambory a sýr, tentokrát v tekuté podobě.

4 porce, 1 hodina

2 cibule nebo pórky, na jemná kolečka • 1 lžíce olivového oleje • 250 ml mléka • 1 lžíce hladké mouky • 300 g brambor, na plátky • 100 g výrazného sýra typu gruyére, strouhaného • 500 ml kuřecího vývaru • 50 g sýra, na plátky, není nutné

V hrnci, který je vhodný do trouby, opečeme cibule asi 5 až 10 minut, až změknou. Přidáme mléko prošlehané s moukou, promícháme a necháme vařit dalších 5 minut. Přidáme brambory a vývar, přivedeme k varu a pak snížíme žár. Zlehka vaříme dalších 20 minut, pak odstavíme. Polévku rozmixujeme dohladka. (Pokud ji budeme mixovat v mixéru, necháme ji nejprve krátce vychladnout a po rozmixování opět přihřejeme.) Přidáme strouhaný sýr a mícháme, dokud se úplně nerozpustí. Podle chuti dosolíme a opepříme a na talířích můžeme ještě ozdobit tenkými plátky sýra.

3x polévka z prázdné lednice

Sytou polévku uvaříme i ve chvíli, kdy lednice zeje prázdnotou. Je ale zapotřebí mít zásoby v mrazáku a spíži, nebát se trochu improvizovat a hledat možné kombinace podle vlastních chutí.

Základ

Vlastně to nejdůležitější z celé polévky. Většinu hustých zeleninových polévek uvaříme i z vody, pokud ale chceme dosáhnout plné chuti, je vždycky lepší použít vývar. Už kvůli polévkám se vyplatí mít v mrazáku připravený po porcích (skvěle fungují formičky na led, odkud stačí zmrzlé kostky přesypat do sáčku) nebo rovnou ve velkých krabičkách. Zeleninový a kuřecí jsou univerzální, hovězí poslouží jako výrazný základ. V každém případě je to mnohem lepší a levnější varianta než bujon, nemluvě o obsahu minerálů, stopových prvků a bílkovin, které obsah polévce přidá.

Obsah

Může ho tvořit vlastně cokoli. Hrst mražené zeleniny opečené na másle a až pak zalité vývarem, zavařená rajčata z léta, povadlý salát (opravdu to jde), zbytek cukety a jedna brambora, které se krčí na dně zásuvky se zeleninou. Když chceme polévce přidat trochu hustoty, vyplatí se mít po ruce japonskou pastu miso, případně pár lžic hustého protlaku. Houby nakrájené na plátky, trochu masa zbylého z nedělní pečeně, pokrájený kousek uzeného nebo jedno vajíčko pak s jednoduchým zeleninovým základem udělají divy.

Zdobení

Je to něco navíc, co vlastně polévka nepotřebuje. Pokud ho ale máme, povýšíme ji teprve na pořádné jídlo. Zdobit nemusíme jen sekanými bylinkami (i když se vyplatí mít krabičku v mrazáku). Skvělá je jemně krájená cibulka, od bílé po jarní, na proužky nastříhané mořské řasy, nebo různá semínková zdobení, která možná používáme na saláty. Opražená sezamová semínka, opečené a nasekané vlašské ořechy, případně speciální směsi ořechů, semínek a koření, jako je dukkah. Trvalou jistotou je postrouhání polévky tvrdým sýrem, ale můžeme zkusit také ozdobit každou porci lžící jogurtu nebo zakysané smetany.

