Citrusový salát: Vitamínová bomba a skvělý čistič těla po zimě. Rýma nemá šanci

Máte pocit, že na vás „něco leze“? Připravte si výborný citrusový salát, který vás osvěží, dodá potřebné vitamíny a zlepší vaši imunitu po zimě.

Bez citrusů by byl náš život chudší a možná i trochu složitější. Citrusy totiž obsahují vitamin C, který je pro tělo zásadní. Díky němu si udržuje svoji odolnost, mládí i sílu. Když „céčko“ dlouhodobě nemá, tak slábne a chřadne. Příkladem jsou například historické zápisky o vojácích a námořnících, kteří trpěli kurdějemi.

Lék na tuhle smrtelnou nemoc se dlouho hledal a lékaři jí zkoušeli porazit jablečným moštem, modrou skalicí, česnekem, ředkví peruánskou, užíváním vitriolového oleje (tedy roztokem ředěné kyseliny sírové) a citrusy. A jak to dopadlo? Pouze ti, kteří dostali dávku citrusů, přežili. A už po šesti dnech byli schopni normálně nastoupit službu. Jaký je to poklad, ty citrusy. Když postavili na nohy naše předky, postaví i nás. Jen je potřeba toho co nejlépe využít.

Citrusy jsou důležitým zdrojem vitaminů a minerálů. Zdroj: Profimedia

Pomeranč, grapefruit, pomelo nebo citron?

Zkuste si tipnout, který z těchto plodů má nejvíce „céčka“. Pokud se domníváte, že citron, kupodivu to není správný odhad. Podle tabulek má nejvíce vitaminu C pomelo – ve 100 g najdete až 67,68 % denní dávky „céčka“. Na druhém místě je pomeranč a až pak následuje citron. Nicméně všechny tyhle tropické plody jsou pro lidský organismus velmi přínosné. Kromě vitaminu C obsahují totiž i vitamin B (biotin, který působí na krásu nehtů a vlasů), minerály (vápník, hořčík) a kyselinu listovou, která je důležitá pro tvorbu červených krvinek.

Citrusový salát vám dodá spoustu vitaminů a minerálů. Je jednoduchý a zvládne ho každý. Ve videu uvidíte postupu krok za krokem:

Ranní citrusová očista

Citrusy mají ještě jednu důležitou vlastnost – čistí tělo od toxinů a těžkých kovů. Asiaté proto s oblibou pijí vodu s citronem, která tělo detoxikuje a navrací mu jeho sílu. Zkuste to také tak. Hned po probuzení si dejte pořádnou sklenici vody s citronem. Hezky vás osvěží a zároveň i popíchne líné trávení, takže do práce budete odcházet v lepší kondici.

Citronová šťáva působí jako ranní životabudič. Probudí vás a podpoří trávení. Zdroj: Profimedia

Citrusový salát proti rýmě i chřipce

Hodí se pro potencionální marody, ale i pro ty, kteří se chtějí chřipkám a rýmě vyhnout. Jak si ho připravíte: Na tento salát můžete použít jakékoliv citrusy, které najdete doma. Důležité je, aby se v salátu kombinovala sladká a kyselá chuť. Jídlo bude pro vás lákavější, když sladké plody budou v přesile. Pak všechno ovoce důkladně omyjete a oloupejte. Větší kusy, jako je například grapefruit, zbavte svrchní a spodní slupky a poté je ořežte ostrým nožem. Pak veškeré ovoce nakrájejte na co nejtenčí plátky. Plátky položte v jedné vrstvě na prázdný talíř. Máte hotovo?

Aranžování a přeliv

Pak si připravte dresing. Můžete použít čerstvě vymačkanou šťávu z poloviny citronu. Pokud máte raději sladší chutě, vymačkejte pomeranč nebo mandarinku. Do konvičky dejte 1 lžíci citrusové šťávy, 1 lžíci olivového oleje a 1 vrchovatou lžíci medu. Dresink důkladně promíchejte a nalijte na vrstvu ovoce. Dejte ještě navrch pár plátků zbývajícího ovoce. Salát ozdobte lístky čerstvé máty (běžně ji koupíte v obchodech), sezamovými semínky, případně i zrníčky granátového jablka. Nakonec hotový salát pokapejte zbytkem dresinku z citrusové šťávy, olivového oleje a medu. Dobrou chuť!

Salát z citrusů je šťavatý a dodá vám spoustu důležitých živin. Zdroj: Profimedia

