Zimní zeleninová polévka: Poctivý recept babiček dá sílu a chrání před nemocemi

Mrazy jsou tu a zeleninová polévka je jedním z jídel, které vás nejen zahřeje, ale dodá vašemu tělu i tolik potřebnou energii a vitamíny. Připravte si jí tedy pořádný kotel, ať máte na víkend vystaráno. Uvidíte, že si pochutná celá rodina.

Už naše babičky věděly, že poctivá zeleninová plévka je lék. Také ji v zimních měsících připravovaly ve velkém. Taková zimní zeleninová polévka podle receptu našich babiček je nabitá vitamíny a ochrání nás před virózami a nachlazením. Pojďme si tedy společně připravit poctivou zeleninovou polévku, která zasytí a povzbudí.

Do tradiční zimní zeleninové polévky patří mrkev, kapustičky, červené zelí, kadeřávek, petržel, pastiňák i brokolice. Někdo přidává i fazolky, hrášek, pórek či květák. Prostě se hodí veškerá zelenina, co dům dal! S žádnou neuděláte chybu. Polévka bude krásně hustá.

Při vaření zeleninové polévky dodržujte následující pravidla, aby byla plná chuti a vitamínů, při dlouhém vaření zeleniny by se vám totiž mohly ztratit ve vodě. Rozhodně neskladujte zeleninu delší dobu, raději si vždy zajděte pro čerstvou. Když už zeleninu dáváte do lednice, myslete na to, aby byla v šuplíku ve spodní části, který je pro ni určený.

Zeleninová polévka obsahuje velké množství vitamínů

Pokud chcete zachovat v zelenině co nejvíce vitamínů, nepoužívejte na její krájení klasický nůž, ale raději ten keramický. Třeba takový vitamín C je náchylný na oxidaci, která se spustí právě kovovým nožem.

Myslete na to, že při vaření zeleniny ve vodě se do ní vyplaví velké množství vitamínů a minerálů. Pokud tedy chcete vitamíny v zelenině zanechat, používejte tak akorát vody, nepřehánějte to s ní a zeleninu do ní vkládejte, až bude na bodu varu.

Jak si tedy připravit dokonalou zimní zeleninovou polévku? Budete potřebovat 3 mrkve, 3 stroužky česneku, 2 kořenové petržele, kousek celeru, cibuli, kousek pórku, 2 hrsti lusků zelených fazolek, 1 hrst hrášku a jakoukoliv další zeleninu, kterou si do polévky přejete dát. K zelenině přidejte cca 1,5 l vody nebo zeleninového vývaru. Ještě si připravte 2 lžíce másla, 2 lžíce polohrubé mouky, majoránku, kmín, pepř a sůl.

Zeleninu vždy orestujte na másle

Na másle zlehka orestujte očištěnou, na menší kousky a kolečka pokrájenou zeleninu. Dolijte zeleninovým vývarem, osolte, okořeňte a zeleninu povařte do měkka. Polévku zahustěte moukou rozmíchanou v malém množství studené vody, provařte dalších 15 až 20 minut. Pak ochutnejte, dochuťte solí, majoránkou a podávejte pěkně horkou, ať se z ní kouří.

