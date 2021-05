Jak vyrobit zlaté mléko: Elixír, který čistí ledviny, krev a zhubnete

Cítíte se unavení, máte problémy s akné, toužíte shodit nějaké to kilo navíc nebo jen chcete ulevit svému organismu a detoxikovat ho? Pak si zkuste připravit lahodné zlaté mléko. Je hotové během pouhých několika minut a vaše tělo vám za něj náležitě poděkuje!

Dnešní doba je velmi uspěchaná a lidé často zapomínají na péči o své tělo. Nejen zvenčí, ale hlavně zevnitř. Možná i proto se spousta z nich cítí z blíže neznámých důvodů unaveně, má problémy s trávením či je trápí dýchací potíže. Je tedy čas se na chvíli zastavit a dopřát svému tělu pořádnou dávku antioxidantů, které ho zbaví toxických látek a uleví od nejrůznějších neduhů. Ideálním pomocníkem při detoxikaci organismu je takzvané zlaté mléko. To nejen že skvěle chutná, ale zároveň organismus nastartuje skoro až zázračným způsobem.

Elixír zdraví

Historie zlatého mléka, neboli elixíru zdraví, sahá až do starověké indické ájurvédy. Jde v podstatě o směs kurkumy a mléka. Kurkuma je žluté koření, které je známé pro své hojivé účinky a vysoký obsah antioxidantů. Posiluje imunitu a prokazatelně snižuje záněty v těle. Dle některých studií dokonce tento „zlatý zázrak” zabraňuje růstu metastáz. Při spojení kurkumy s mlékem vznikne lahodný nápoj, který zaručeně posílí tělo i ducha.

Kurkuma je koření plné antioxidantů Zdroj: vainillaychile / Shutterstock.com

Zlepší pokožku i trávení

Díky svému antioxidačnímu účinku může zlaté mléko výrazně zlepšit stav vaší pokožky, zvláště pak trpíte-li například akné či ekzémem. Účinky elixíru zdraví lze ještě posílit, když jej aplikujete přímo na postiženou pokožku. Hojení pleti je však jen jedním z mála účinků tohoto úžasného nápoje. Dokáže totiž také podpořit trávení, uklidní křeče v břiše i nadýmání, a navíc zlepší rovnováhu bakterií ve střevě.

O kurkumě je rovněž známo, že urychluje metabolismus. Kromě toho, že tedy tento nápoj skvěle detoxikuje organismus, může dopomoci shodit i nějaká ta kila navíc.

Zažene záněty a pomůže při nachlazení

Kurkumin obsažený v kurkumě je známou protizánětlivou látkou, a tak je zlaté mléko schopno zmírnit záněty v celém těle. Rovněž pomůže snížit oxidační stres a zbytečné reakce organismu. Příznivě působí i na dýchací systém. Zmírňuje bolesti v krku a rýmu, proto je velmi vhodné si jej připravit v době, kdy jste nachlazeni. Za zmínku stojí rovněž zlepšení spánku i pročištění jater a ledvin.

Kravské mléko lze při přípravě nahradit i mlékem kokosovým či mandlovým Zdroj: Gavran333 / Shutterstock.com

Výroba zlatého mléka

Receptů na přípravu elixíru zdraví existuje mnoho. Základ je však u všech stejný, tedy kurkuma a mléko. Vyzkoušejte ale recept, který účinky tohoto nápoje ještě zesílí.

Budete potřebovat:

5 gramů mleté kurkumy

1 šálek mléka

1/4 čajové lžičky mletého chilli

1/4 čajové lžičky kardamomu

1/4 čajové lžičky skořice

1/2 čajové lžičky medu

Postup:

Nalijte šálek mléka do hrnce a začněte ho ohřívat do doby, než bude téměř horké. Během toho smíchejte všechny „suché” ingredience a přidejte do mléka. Na závěr se do nápoje přidá ještě med a elixír zdraví se nechá ještě zhruba jednu až dvě minuty povařit. A zlaté mléko je na světě!

Med a skořice zlaté mléko skvěle ochutí, samy přitom příznivě působí na organismus Zdroj: artproem / Shutterstock.com

