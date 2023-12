Co to jsou žloutkové vandličky? Je to překvapivě rychlé křehoučké cukroví, které si můžete udělat, pokud máte doma drobné formičky na pracny. Vandličky jsou hned hotové a nepotřebují zaležet.

Vyzkoušejte žloutkové vandličky nebo řezy

Kouzlo žloutkových vandiček spočívá nejen v jejich jemné chutí a křehoučkém těstě, ale také neobyčejně rychlé přípravě. Příprava i pečení zaberou doslova minuty, a tak budete mít cukrovíčko v rekordním čase hotové!

Nemáte drobné formičky na pracny, ale při pomyšlení na žloutkové řezy nebo cukroví se vám sbíhají sliny? Udělejte si žloutkové řezy podle paní Jiřiny. Na svém YouTube kanálu Jiřiny Pečení pro vás nachystala tento videorecept.

Zdroj: Youtube

Žloutkové vandličky: Rychlé a delikátní

Vrhněte se na přípravu vandliček po hlavě. Bude to rychlovka! Předehřejte si troubu na 150 °C, formičky vytřete tukem, aby šly vandličky dobře vyklepnout a vezměte do ruky šlehač.

Do vyšší misky dejte 4 žloutky, 150 g moučkového cukru, jednu lžičku vanilkového cukru nebo pár kapek vanilkového extraktu, pár kapek citronové šťávy, a to vše spolu vyšlehejte do husté bílé hmoty.

Formičky plňte lžičkou jen do půlky a snažte se, aby byly stejně plné, aby bylo výsledné cukroví stejně vysoké. Není to podmínkou, ale vypadá to pěkněji. Naplněné formičky vložte do vyhřáté trouby a jen co vandličky zvětší svůj objem, stáhněte teplotu na 100 °C. Propečené budou za dalších 5 minut, a že jsou hotové poznáte, když vám jedna půjde vyloupnout ven.

Jak skladovat vandličky

Tyto malé vandličky se ničím neplní ani nezdobí. Jsou trochu podobné pusinkám a mají jemnou žlutou barvu. Na talíři vypadají trochu smutně, ale ve skleněné míse ozdobené mašlí jim to sluší ohromně.

Vandličky jsou obdobou rakviček. Jde o stejné těsto jen jinou formu a řekněme si na rovinu, že rakvička se k Vánocům příliš nehodí.

Vandličky není nutné nechat zaležet, naopak bývají nejlepší čerstvé. Pokud byste je někde nechali dlouho ležet, mohou natáhnout vlhkost, což není žádoucí. Skladování je dobré na suchém teplém místě v plechové krabici, jak to dělala babička. Nejlepší je ale dlouho neotálet a dát je na stůl ke kávě nebo čaji.

Zdroje: toprecepty.cz, milujivareni.cz