Už pečete na Vánoce? Pak máme pro vás tip, jak některé tužší druhy svátečního pečiva proměníte v lahodný zážitek.

Cukroví prý chutná nejvíce před Vánoci. Tehdy na něj chodí skalní „ujídači“ do krabiček a ochutnávají, co partnerky, maminky, babičky, ale i tetičky napekly. A že toho není málo! Průměrná česká hospodyňka peče na Vánoce zhruba 5 – 7 druhů. Ale najdou se i takové přebornice, které se dostanou až na 30 typů různých zákusků. Taková je i paní Alena ze Vsetína, která každoročně peče tradiční cukroví z maminčiny kuchařky. „U nás nejvíce milujeme vanilkové rohlíčky. Ale i po perníčcích a zázvorkách se rychle zapráší,“ usmívá se paní domu. A že jde o tužší kousky prý nevadí. Ona prý ví, jak takové „tvrďáky“ pěkně zkrotit.

Osvědčený tip s jablkem

Paní Alena používá radu své maminky, která do papírové krabice s cukrovím dávala kousek rozpůleného jablka. „U nás vždycky fungovala taková trojčlenka – papírová krabice, jablko a chlad. Tato kombinace zaručeně zkrotí i ty nejtvrdší kousky cukroví,“ slibuje paní Alena a přidává ještě jeden osvědčený tip: „Moje maminka také nechávala tvrdší druhy cukroví odležet v předehřáté troubě na na 120 °C. V ní měla připravený hrnek s vodou, který pak vytvářel umělou mlhu a zvláčňoval cukroví.“

close info Profimedia zoom_in Jablko propůjčí cukroví vlhkost a vláčnost.

Sázka na vlhkou utěrku

Další vychytávkou proti tvrdým vánočním kouskům v krabici je utěrka. Ve starých kuchařkách je popsán trik, kdy je cukroví uskladněno v papírové krabici a přikryté vlhkou utěrkou. Čistý kousek látky mu tak zaručil permanentní vláhu. A to by v tom byl čert, aby ty perníčky nepovolily! Vyzkoušejte to také. Určitě vám tyto osvědčené tipy pomohou k tomu, abyste měli na štědrovečerní tabuli ty nejlepší lahůdky (nejen ke kávě) na světě.

