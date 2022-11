Znojemská hovězí podle normy ČSN z roku 1986. Chutná skvěle, stejně jako kdysi

Znojemská hovězí pečeně patří k těm vůbec nejoblíbenějším pokrmům české kuchyně a je možné ji najít v jídelním lístku prakticky v každé menší i větší hospodě či restaurace. Její receptura se ovšem v průběhu let dost změnila a narazit tak někde na znojemskou hovězí, která chutná tak, jak chutnala za socialismu, je takřka nemožné. Naštěstí si ji podle původní normy můžete snadno připravit doma.

Zdroje: YouTube.com, zkraju.cz, fresh.iprima.cz

Češi jsou zkrátka milovníky omáček servírovaných s kouskem masa a knedlíkem. Vedle svíčkové, koprovky a také rajské je stále velmi populární znojemská hovězí pečeně s omáčkou z kyselých okurek. A právě ta patří k pokrmům, které se vaří už tak dlouho, až si recept na ni každý poupravoval k obrazu svému a dnešní znojemská pečeně se od té původní v lecčem liší. Pokud si chcete znojemskou hovězí ale dopřát tak, jak se vařila kdysi, připravte si ji podle našeho retro receptu.

Znojemská omáčka, anebo pečeně?

Stejně jako u svíčkové, i u znojemské hovězí dochází k tomu, že bývá tento pokrm nazýván nesprávně. Mnozí se totiž domnívají, že znojemskou se rozumí omáčka. I proto lze na internetu najít mraky receptů s názvem jako znojemská s kuřecím masem anebo znojemská s vepřovou kýtou. Znojemská je ale jen hovězí pečeně připravená na určitý způsob a podávaná s omáčkou z kyselých okurek.

Znojemská hovězí je klasikou české kuchyně. Zdroj: Profimedia

Poctivá znojemská hovězí pečeně

Jak připravit znojemskou hovězí pečeni, se podívejte ve videu:

V první řadě si omyjte 1,5 kilogramu hovězího zadního masa a následně ho osušte papírovou utěrkou. Nakrájejte si na hranolky 80 gramů špeku, kterým následně budete maso špikovat. Aby šla práce lépe od ruky, můžete nakrájený špek dát na pár minut do mrazáku. Když už budete v zápalu krájení, nakrájejte najemno ještě jednu větší cibuli.

Do masa udělejte několik dostatečně hlubokých zářezů a do nich natlačte hranolky špeku. Hovězí zadní dobře osolte a opepřete. Ve velkém hrnci rozehřejte 1 velkou lžíci sádla a maso na něm ze všech stran dobře orestujte, aby se zatáhlo a uchovalo si svou šťavnatost.

Kvalitní kyselé okurky jsou základem pro retro znojemskou pečeni. Zdroj: Profimdia

Pak maso z hrnce vyndejte a nasypte do něj nakrájenou cibuli. Tu orestujte dozlatova. Jakmile chytne barvu, do hrnce poputují 2 lžíce plnotučné hořčice a 3 lžíce hladké mouky. Asi 2 minutky opékejte, aby vznikla zápražka. Pak přilijte lák z jedné sklenice okurek a 1/2 litru hovězího vývaru. Ten lze případně nahradit obyčejnou vodou. Do hrnce vraťte opečené maso, ztlumte plamen, přiklopte hrnec poklicí a maso vařte minimálně 2 hodiny.

Okurky až nakonec

Je-li po 2 hodinách maso měkké, vyndejte jej z hrnce. Omáčku v tuto chvíli ochutnejte a případně ji dosolte či opepřete. V případě, že je na váš vkus až příliš kyselá, můžete použít cukr. Přidejte do omáčky asi 3 větší nakrájené kyselé okurky a jen krátce povařte. Nakonec si nakrájejte maso na plátky a můžete podávat. Znojemská hovězí chutná nejlépe s kynutým anebo houskovým knedlíkem. Dobrou chuť!