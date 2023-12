Vánoční pečení se neobejde bez vajíček, bez spousty vajíček. Problém ale bývá v tom, že mnoho receptů vyžaduje jen žloutky a bílky se pomalu či rychle hromadí ve sklenici. Jak je využít, aby ani v adventním čase nepřišlo nic nazmar? A jak je uchovat klidně i půl roku?

Jedním z možných způsobů, jak efektivně zpracovat bílky, je příprava polevy, kterou následně dozdobíme upečené perníčky. Nebudeme potřebovat nic jiného, než právě čisté bílky, pár kapek citronové šťávy a cukr. Postup její přípravy je jednoduchý, chce to jen trochu času. Z bílků (pro začátek určitě budou stačit dva) 40 gramů cukru a přibližně půl lžičky citronové šťávy, které si dáme do jedné mísy, vyšleháme tuhou hmotu. Nic víc nepotřebujeme. Pak už jen vzít tenkou zdobičku, zapojit fantazii a vykouzlit ty nejkrásnější perníčky.

Upečte si pusinky

Více bílků už pak spotřebujeme třeba na klasické křehké pusinky. Také na ty nám stačí jen zbylé bílky a cukr. Na tři bílky bychom měli počítat 220 gramů cukru krupice. A příprava? O trochu složitější než u polevy, ale vysokou školu na to také potřebovat nebudeme. Bílky i s cukrem dáme do dokonale čisté vyšší mísy. Na plotně už bychom měli mít připravený hrnec s mírně vroucí vodou, naplněný tak, abychom do něj mohli vložit mísu, aniž by se její dno dotýkalo hladiny. Na mysli máme samozřejmě mísu se surovinami na pusinky.

Nepospíchejte při přípravě

Vezmeme si vařečku a vše mícháme nad párou tak dlouho, až se cukr dokonale rozpustí. Základ hmoty v té době má být jen vlažný, nikoliv horký, aby se vajíčka nezačala srážet. Tato fáze přípravy pusinek bude trvat kolem sedmi minut. Pak přijde na řadu elektrický šlehač, kterým vytvoříme tuhý sníh. Máme připraveno a můžeme budoucí pusinky tvarovat na plech, ideálně vyložený pečicím papírem. Způsob necháme na tvořivosti každého domácího cukráře. Můžeme zvolit klasický sáček a zdobicí nástavec, ale postačí i kopečky hmoty vytvořené lžičkou. Po vysušení ve středně vyhřáté troubě si na pusinkách jistě pochutná celá rodina.

close info Shutterstock zoom_in Vaječná omeleta pomůže zpracovat i bílky

Co třeba omeletu?

I když vánoční pečení svádí ke sladké úpravě téměř čehokoliv, není vyloučeno využít přebytečné bílky i na slano. Nabízí se třeba docela běžná omeleta, kterou můžete připravit buď jen z oněch bílků, ale je lepší přidat i jedno celé vejce navíc. Je to jednoduché, rychlé a navíc, pokud nepoužijeme příliš oleje, také zdravé. Pravdou je, že jde o známý recept, který asi nikoho příliš nepřekvapí.

Sýrovými dukátky překvapíte rodinu

Jiné už to je se sýrovými dukátky, na které budeme kromě tří bílků potřebovat také 100 gramů strouhaného sýra podle vašich chuťových preferencí. Z bílků nejprve ušleháme opravdu tuhý sníh a do něj po troškách opatrně zapracujeme připravený sýr. Hmotu jemně osolíme a můžeme použít i další koření podle chuti. Výborné jsou dukátky třeba s česnekem, ale překvapí také kari nebo bylinky. Hotové těsto pak opatrně vytvarujeme lžící a vložíme (opět obezřetně) do rozpáleného oleje. Bude stačit pár okamžiků a můžeme si pochutnat na laskomině, kterou zná jen málokdo.

Připravte se na salát

Bílky, které jsme nespotřebovali na přípravu těsta na vánoční cukroví, mohou také výborně posloužit na přípravu domácí majonézy. Nejenže nevyhodíte bílky, ale dokonce také výrazně ušetříte a budete mít přehled o tom, co jste do takového základu na štědrovečerní salát dali. Na jeden bílek bude třeba kolem 100 ml oleje, pár kapek octa nebo citronové šťávy a sůl, můžeme přidat i lžičku hořčice. Bílky začneme v míse zpracovávat šlehačem a postupně budeme přidávat nejdříve skutečně po kapkách olej. Až se vytvoří základní hmota, může být přidávání oleje o něco rychlejší, ale tady platí pravidlo, že práce kvapná bývá málo platná. Nevyplatí se pospíchat, nakonec advent by ani neměl být časem spěchu, i když se to v dnešní době jen velmi těžko dodržuje. V tomto případě se to ale jistě vyplatí.

Nehodí se žádný nápad?

Nepotřebujete ani majonézu, ani další cukroví a nemáte chuť na vaječnou omeletu? Ani tehdy nemusíte zoufat a bílky vylévat. Stačí je totiž docela jednoduše zamrazit. Ještě vás to nenapadlo? Nezoufejte, o tomto triku ví jen málokdo, vaječné bílky nejsou právě surovinou, kterou bychom si v mrazáku běžně představili. Přesto je to vynikající možnost jejich uchování až na půl roku. Zbavíme se tím stresu s nutným vymýšlením jejich okamžité a hlavně smysluplné likvidace.

