Dort, který vypadá jako zrcadlo: Zrcadlová poleva je skvostná a zvládne ji každý

Nemusíte být zruční cukráři, aby váš dort vypadal jako od profesionála. Stačí umíchat polevu, která se leskne jako zrcadlo, a výsledek vyrazí dech jak rodině a návštěvě, tak přátelům na sociálních sítích. Postup není nijak složitý, jednotlivé kroky se jen nesmí ošidit.

S přípravou dortu je potřeba začít den předem. Korpus totiž musí pobýt alespoň 8 hodin v mrazáku, tedy ideálně přes noc. Nezáleží na tom, jaký druh dortu zvolíte, a můžete ho dokonce natřít libovolným krémem. Důležité je, aby byl opravdu zmrzlý "na kost". Mějte také na paměti, že po ozdobení polevou bude muset dalších několik hodin zvolna roztávat v lednici, aby ho bylo možné krájet a jíst. Příprava tedy opravdu zabere téměř dva dny a nedá se to uspěchat.

Dort se zrcadlovou polevou Zdroj: Shutterstock.com

Zrcadlová poleva je teď na internetu velkým hitem, takže na ni najdete spoustu receptů. Vesměs všechny ale uvádějí shodný poměr ingrediencí, což je dáno tím, že jinak se to zkrátka udělat nedá. S polevou nelze moc experimentovat a určitě ji nemůžete umíchat jen tak od oka. Přesně odměřené množství přísad je v tomto případě klíčové.

Jestliže zrcadlovou polevu vyrábíte poprvé a budete polévat jen jeden dort, postačí vám základní dávka, která se skládá ze 150 g krupicového cukru, 100 g slazeného kondenzovaného mléka, 175 g bílé čokolády a 9 g práškové želatiny. Připravte si také potravinářské barvivo dle vlastní preference.

Tip: Pro krásně lesklou čokoládovou polevu použijte místo bílé čokolády čokoládu hořkou, s vysokým podílem kakaa. Dalšího barviva nebude potřeba.

Nejprve v hrnci svaříme cukr s kondenzovaným mlékem a 75 ml vody. Směs stačí jen přivést k varu a pořádně míchat, aby se cukr rozpustil. Želatinu nasypeme do misky se 60 ml vody, necháme nabobnat a poté ji přidáme k horké směsi. Nyní to chce vzít metličku a míchat do hladka, želatina nesmí vytvořit hrudky.

V této fázi je třeba postupovat rychle, protože směs nesmí moc vychladnout. Musíme v ní ještě rozpustit čokoládu, aniž bychom ji dále zahřívali na sporáku. K tomuto kroku ušpiníme další mísu, kam čokoládu nalámeme na malé kousky a teplou směsí ji přes sítko přelijeme. Necháme ji tak pět minut, aby změkla, a metličkou nebo ponorným mixérem opět všechno pečlivě rozmícháme. Na závěr polevu obarvíme.

Nyní přichází ten rozhodující moment, ke kterému se vám bude hodit kuchyňský teploměr. Poleva by měla mít ideálně teplotu 32°-34 °C, aby z dortu nestekla, ale zároveň nebyla ani příliš ztuhlá. Pokud se vám v polevě tvoří bubliny, lijte ji na korpus raději přes sítko. Začněte od středu a krouživým pohybem pokračujte ke stranám. Počítejte s tím, že i při té nejvhodnější teplotě trochu polevy steče na podložku; korpus proto postavte na cukrářskou mřížku nebo aspoň na plech, ať si nezapatláte celou kuchyň.

Zrcadlová poleva se teď potřebuje na dortu dobře usadit a zabydlet. Nechte ji tak půl hodinky odpočívat a pak pro dort najděte místo v lednici, kde poleva pomalu zatuhne a dort naopak postupně změkne. Za dalších šest hodin bude dezert připraven k dozdobení a podávání.

Inspiraci na využití zrcadlové polevy nabízíme také v galerii Receptáře na Pinterestu. Další inspiraci najdete především při hledání v angličtině. Stačí, když do vyhledávače zadáte slovní spojení Mirror Glaze Cake.

