Zbyla vám v ledničce povadlá zelenina? Pomůže úplně jednoduchý trik

Zelenina vypadá v obchodě báječně a co těch nápadů na to, co s ní. Jenže doma vás přepadne spousta jiné práce a na dobroty z čerstvé zeleniny zapomenete. A co potom se zvadlou zeleninou? Jak ji oživit, aby byla ještě použitelná? Vyzkoušejte, co udělá se zvadlou zeleninou ledová voda.

To, že jste nestihli použít zeleninu ještě čerstvou a krásně svěží, nepotěší, ale není třeba házet flintu do žita. I povadlou zeleninu můžete ještě vzkřísit. Často jde totiž o to, že během uskladnění přišla o vodu. Zkuste vodu doplnit a uvidíte, že s některou zeleninou dokáže obyčejná ledová voda zázraky.

Zvlášť saláty trpí na vadnutí. Ledová voda ale pomůže. Zdroj: Reda.G / Shutterstock.com

I když je ledová voda z kohoutku dostačující, nejlepší možné výsledky budete mít s použitím trošky ledu. Šéfkuchaři doporučují jednu odměrku ledu na tři odměrky velmi studené vody. Taková lázeň je pro zeleninu úplně nejlepší a pookřeje po ní, že se až budete divit.

Zeleninu je možné máčet přes noc v ledové vodě do druhého dne nebo alespoň několik hodin.

Přehled zeleniny, kterou můžete takto oživit

Brokolice – růžičky brokolice máčejte v ledové vodě alespoň půl hodiny

Po ledové koupeli je listová zelenina nachystaná na použití do salátu. Zdroj: Profimrdia.cz

Celer – celerový kořen máčejte očištěný a na větší kousky nakrájený v ledové vodě alespoň jednu hodinu. Řapíkatý celer seřízněte o dva centimetry a nechejte stát v lednici v nádobě s ledovou vodou.

Chřest – odřízněte dva centimetry od původního řezu a nechejte v lednici stát ve sklenici se zhruba dvěma centimetry ledové vody. Tímto způsobem skladují šéfkuchaři chřest i celý den před jeho použitím.

Mrkev – mohou být celé, nakrájené či oškrabané. Pokud jsou mrkve v celku, seřízněte je půl centimetru z obou stran a nechejte v ledové vodě v ledničce po dobu jedné hodiny.

Zelené fazolky budou po lázni v ledové vodě jako čerstvé! Zdroj: Profimrdia.cz

Máta, pažitka, petržel i další bylinky – nechejte stát ve sklenici studené vody půl hodiny až 6 hodiny.

Špenát a saláty – očistěte, natrhejte na jednotlivé listy a v lednici máčejte ve studené vodě zhruba 30 minut před použitím.

Zelené fazolky – očistěte, odstraňte několik milimetrů z každé strany lusku a máčejte jednu hodinu v nádobě s ledovou vodou.

